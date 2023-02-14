Geely презентували бюджетний електричний седан зі змінними батареями (фото)
Недорогий електричний седан відродить бренд Maple, і розрахований він на бюджетний сегмент. Заміна батареї на одній із технічних станцій займає лише близько 60 секунд.
Geely представили новий бюджетний електричний автомобіль від свого дочірнього бренду Maple. Модель Youxing 6 має мінімальний дизайн і змінні батареї. Про це повідомили на сайті Car News China.
Бренд Maple був створений Geely спільно з Lifan у 2019 році. За рік Geely викупила Lifan і стала єдиним власником компанії.
Седан Maple Youxing 6 є компактним седаном із лаконічним дизайном. Від фальшивої решітки радіатора вирішили відмовитися, тому передня частина має досить мінімалістичний вигляд.
Задні ліхтарі з'єднані в єдиний блок. По центру розташована тонка хромована вставка.
Усередині Maple Youxing 6 встановлений великий екран інформаційно-розважальної системи. Екран може використовуватися і як приладова панель, як у деяких моделей Tesla.Важливо
Габарити Maple Youxing 6:
- Довжина — 4640 мм
- Ширина — 1870 мм
- Висота — 1600 мм
- Колісна база — 2760 мм
Седан оснащений електродвигуном потужністю 163 к.с. виробництва Enpower. Акумулятор підтримує технологію швидкої заміни, що дозволяє швидко збільшити запас ходу й знизити витрати на обслуговування.
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