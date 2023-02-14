Geely презентували бюджетний електричний седан зі змінними батареями (фото)

Недорогий електричний седан відродить бренд Maple, і розрахований він на бюджетний сегмент. Заміна батареї на одній із технічних станцій займає лише близько 60 секунд.

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Geely представили новий бюджетний електричний автомобіль від свого дочірнього бренду Maple. Модель Youxing 6 має мінімальний дизайн і змінні батареї. Про це повідомили на сайті Car News China.

Бренд Maple був створений Geely спільно з Lifan у 2019 році. За рік Geely викупила Lifan і стала єдиним власником компанії.

Седан Maple Youxing 6 є компактним седаном із лаконічним дизайном. Від фальшивої решітки радіатора вирішили відмовитися, тому передня частина має досить мінімалістичний вигляд.

[ + – ] Maple Youxing 6 отримав мінімалістичний дизайн Фото: MITT

Задні ліхтарі з'єднані в єдиний блок. По центру розташована тонка хромована вставка.

[ + – ] Maple Youxing 6 запропонують у декількох варіантах зовнішньої обробки Фото: MITT

Усередині Maple Youxing 6 встановлений великий екран інформаційно-розважальної системи. Екран може використовуватися і як приладова панель, як у деяких моделей Tesla.

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Габарити Maple Youxing 6:

Довжина — 4640 мм

Ширина — 1870 мм

Висота — 1600 мм

Колісна база — 2760 мм

Седан оснащений електродвигуном потужністю 163 к.с. виробництва Enpower. Акумулятор підтримує технологію швидкої заміни, що дозволяє швидко збільшити запас ходу й знизити витрати на обслуговування.

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