Haval готовит три новых недорогих кроссовера: первые фото и подробности

Haval обновил популярный H6, а также подготовил два абсолютно новых кроссовера Ruge и Ruge Max с гибридными установками. Все три модели обещают быть недорогими.

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Опубликованы фото сразу трех новых кроссоверов Haval. Всех их концерн Great Wall должен представить в первой половине нынешнего года. Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] Haval H6 прошел обновление Фото: autohome.com.cn

Из трех моделей лишь одна знакомая – это обновленный кроссовер Haval H6 2023 модельного года. У него изменена передняя часть в духе купеобразной модели H6S и новая дверь багажника. Мощность 2,0-литрового турбомотора увеличена до 238 л. с., но максимальная скорость осталась на прежнем уровне – 200 км/ч.

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Два других кроссовера – абсолютно новые. Пятиместный Haval Ruge A07 достигает 4600 мм в длину при колесной базе в 2710 мм. У него отсутствует решетка радиатора, как у электрокаров, хотя на самом деле он является плаг-ин гибридом – оснащен электромотором и 1,5-литровым бензиновым генератором мощностью 100 л. с.

[ + – ] Большой кроссовер Haval Ruge Max Фото: Great Wall

Новый Haval Ruge Max B07 несколько крупнее – его длина достигает 4771 мм, а колесная база – 2800 мм. Кроссовер отличается широкой решеткой радиатора, Т-образными фарами и рельефными боковинами. Он также является гибридом, но мощность 1,5-литрового бензинового мотора у него несколько больше – 116 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что Great Wall готовят недорогого конкурента Гелендвагена с турбированным V6.

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