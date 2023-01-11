Флагманский внедорожник от Great Wall станет доступной альтернативой Гелендвагену (фото)
Рамный Tank 700 длиной свыше 5 метров отличается агрессивным рубленным дизайном. Внедорожник оснащен 3,0-литровым V6 твин-турбо на 354 л. с.
Опубликованы фото серийного Tank 700. Флагманская модель от внедорожного подразделения концерна Great Wall поступит в продажу в первой половине нынешнего года. Об этом сообщает сайт Autohome.
Рамный китайский внедорожник Tank 700 отличается брутальным рубленным дизайном в духе Mercedes G-Class – с расширенными крыльями и толстыми стойками крыши. У него высокий капот, крупные фары и хромированная решетка радиатора. Это самый крупный внедорожник от Great Wall – он на 20 см длиннее модели Tank 500.
Размеры Tank 700 2023:
- Длина – 5090 мм
- Ширина – 2061 мм
- Высота – 1952 мм
- Колесная база – 3000 мм
В отделке салона использованы кожа и алюминий. Great Wall Tank 700 не получил виртуальный щиток приборов – установлены классические циферблаты в отдельных колодцах. На центральной панели установлен большой тачскрин.
Новый Tank 700 оснастят 3,0-литровым V6 твин-турбо на 354 л. с., дополненным 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. Он получит 9-ступенчатый автомат и полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов.
Цена Tank 700 пока неизвестна, но он наверняка будет существенно дешевле Гелендвагена. Ожидается, что модель будут продавать и за пределами Китая.
Ранее Фокус рассказывал про флагманский кроссовер от Great Wall. Он должен появиться в Европе.