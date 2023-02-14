Haval готує три нові недорогі кросовери: перші фото й подробиці

Haval оновив популярний H6, а також підготував два абсолютно нові кросовери Ruge і Ruge Max із гібридними установками. Усі три моделі обіцяють бути недорогими.

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Опубліковано фото одразу трьох нових кросоверів Haval. Усіх їх концерн Great Wall має представити в першій половині цього року. Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] Haval H6 пройшов оновлення Фото: autohome.com.cn

Із трьох моделей лише одна знайома — це оновлений кросовер Haval H6 2023 модельного року. У нього змінено передню частину в дусі купеподібної моделі H6S і нові двері багажника. Потужність 2,0-літрового турбомотора збільшена до 238 к.с., але максимальна швидкість залишилася на колишньому рівні — 200 км/год.

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Два інші кросовери — абсолютно нові. П'ятимісний Haval Ruge A07 досягає 4600 мм у довжину при колісній базі 2710 мм. У нього відсутня радіаторна решітка, як у електрокарів, хоча насправді він є плаг-ін гібридом — оснащений електромотором і 1,5-літровим бензиновим генератором потужністю 100 к.с.

[ + – ] Великий кросовер Haval Ruge Max Фото: Great Wall

Новий Haval Ruge Max B07 трохи більший – його довжина досягає 4771 мм, а колісна база — 2800 мм. Кросовер відрізняється широкою решіткою радіатора, Т-подібними фарами та рельєфними боковинами. Він також є гібридом, але потужність 1,5-літрового бензинового двигуна в нього дещо більша — 116 к.с.

Раніше Фокус повідомляв, що Great Wall готують недорогого конкурента "Гелендвагена" з турбованим V6.

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