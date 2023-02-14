Змінився до невпізнання: новий Hyundai Accent 2023 показали на перших зображеннях
Новий Hyundai Accent радикально зміниться зовні і стане оригінальнішим на вигляд. Топова версія моделі отримає 160-сильний турбомотор.
Опубліковано перші тизери Hyundai Accent шостого покоління. Недорога модель В-класу дебютує у квітні або травні і незабаром після цього надійде у продаж. Про це повідомляє офіційний сайт Hyundai.
На зображеннях модель підписана як Hyundai Verna – саме під такою назвою вона відома в Індії, Китаї та інших країнах. Втім, візуально ця версія нічим не відрізнятиметься від Hyundai Accent 2023.Важливо
Хоча новий Hyundai Accent розсекречений лише частково, можна побачити, що його дизайн кардинально зміниться. Зовнішній вигляд буде витриманий у новому фірмовому стилі Sensuous Sportiness – з великою кількістю граней, широкими ґратами радіатора та тоненькою діодною смугою на "носі" в стилі Hyundai Kona і Staria.
У профіль седан нагадує Hyundai Elantra. Що стосується хетчбека, то його не показали і поки неясно, чи він залишиться в лінійці Accent.
Також стало відомо, що зі старту Hyundai Accent 2023 запропонують з 1,5-літровими бензиновими двигунами – 115-сильним атмосферним та 160-сильним турбованим. У першому випадку седан буде доступний з 6-ступінчастою механічною КПП та варіатором, у другому – з механікою та 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями.
Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai готують недорогий кросовер, який стане альтернативою Tucson.