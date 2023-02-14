Змінився до невпізнання: новий Hyundai Accent 2023 показали на перших зображеннях

Новий Hyundai Accent радикально зміниться зовні і стане оригінальнішим на вигляд. Топова версія моделі отримає 160-сильний турбомотор.

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Опубліковано перші тизери Hyundai Accent шостого покоління. Недорога модель В-класу дебютує у квітні або травні і незабаром після цього надійде у продаж. Про це повідомляє офіційний сайт Hyundai.

[ + – ] "Ніс" авто прикрасила тоненька діодна смуга Фото: Hyundai

На зображеннях модель підписана як Hyundai Verna – саме під такою назвою вона відома в Індії, Китаї та інших країнах. Втім, візуально ця версія нічим не відрізнятиметься від Hyundai Accent 2023.

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Хоча новий Hyundai Accent розсекречений лише частково, можна побачити, що його дизайн кардинально зміниться. Зовнішній вигляд буде витриманий у новому фірмовому стилі Sensuous Sportiness – з великою кількістю граней, широкими ґратами радіатора та тоненькою діодною смугою на "носі" в стилі Hyundai Kona і Staria.

[ + – ] Седан дебютує з 1,5-літровими бензиновими двигунами Фото: Hyundai

У профіль седан нагадує Hyundai Elantra. Що стосується хетчбека, то його не показали і поки неясно, чи він залишиться в лінійці Accent.

Також стало відомо, що зі старту Hyundai Accent 2023 запропонують з 1,5-літровими бензиновими двигунами – 115-сильним атмосферним та 160-сильним турбованим. У першому випадку седан буде доступний з 6-ступінчастою механічною КПП та варіатором, у другому – з механікою та 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai готують недорогий кросовер, який стане альтернативою Tucson.