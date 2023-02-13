BYD презентував недорогого конкурента Skoda Octavia з витратою 3,8 л на 100 км (фото)

BYD Qin Plus DM-i оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном та електромотором. Він розганяється до 100 км/год за 7,3 сек і здатний проїхати до 120 км на електротязі.

Related video

У Китаї презентували новий BYD Qin Plus DM-i. Гібридний седан С-класу надходить у продаж за ціною від 99 800 до 145 800 юанів ($14 600 – 21 400). Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] Гібрид здатний подолати до 120 км на електротязі Фото: autohome.com.cn

BYD Qin Plus DM-i відрізняється обтічним дизайном з витягнутим силуетом та аркоподібним дахом. Величезна решітка радіатора поєднується з довгастими світлодіодними фарами. За розмірами авто можна порівняти зі Skoda Octavia.

Габарити BYD Qin Plus DM-i:

довжина – 4 765 мм;

ширина – 1 837 мм;

висота – 1 495 мм;

колісна база – 2 718 мм.

[ + – ] На центральній панелі встановлено великий тачскрін Фото: autohome.com.cn

У салоні встановлені віртуальний щиток приладів та великий 12,8-дюймовий тачскрін. Передні ковшеподібні сидіння розділені високим центральним тунелем. Базова комплектація враховує адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та утримання у смузі.

Важливо

Королівська розкіш і витрата 1 л на 100 км: розсекречено перший гібрид Maybach (фото)

Седан BYD Qin Plus DM-i доступний у двох версіях: обидві оснащені 1,5-літровим бензиновим двигуном на 110 л. с., а ось потужність електромотора у них різна – 180 та 197 к. с. Топова модифікація розганяється до 100 км/год за 7,3 с.

[ + – ] Ковшеподібні крісла розділені високим тунелем Фото: autohome.com.cn

Також варіанти відрізняються ємністю батареї – 8,32 та 18,32 кВт∙год. Запас ходу на електротязі становить 55 та 120 км, відповідно. Витрата палива в обох випадках становить 3,8 л/100 км. З повним баком і зарядженою батареєю гібрид може проїхати 1 245 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї презентували розкішний кросовер за 25 000 доларів.