BYD презентовал недорогого конкурента Skoda Octavia с расходом 3,8 л на 100 км (фото)

BYD Qin Plus DM-i оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,3 с и способен проехать до 120 км на электротяге.

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В Китае представили новый BYD Qin Plus DM-i. Гибридный седан С-класса поступает в продажу по цене от 99 800 до 145 800 юаней ($14 600 – 21 400). Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] Гибрид способен преодолеть до 120 км на электротяге Фото: autohome.com.cn

BYD Qin Plus DM-i отличается обтекаемым дизайном с вытянутым силуэтом и аркообразной крышей. Огромная решетка радиатора сочетается с продолговатыми светодиодными фарами. По размерам авто сопоставимо с Skoda Octavia.

Габариты BYD Qin Plus DM-i:

Длина – 4765 мм

Ширина – 1837 мм

Высота – 1495 мм

Колесная база – 2718 мм

[ + – ] На центральной панели установлен большой тачскрин Фото: autohome.com.cn

В салоне установлены виртуальный щиток приборов и большой 12,8-дюймовый тачскрин. Ковшеобразные передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем. Базовая комплектация включает адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

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Седан BYD Qin Plus DM-i доступен в двух версиях: обе они оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем на 110 л. с., а вот мощность электромотора у них разная – 180 и 197 л. с. Топовая модификация разгоняется до 100 км/ч за 7,3 с.

[ + – ] Ковшеобразные кресла разделены высоким тоннелем Фото: autohome.com.cn

Также варианты отличаются емкостью батареи – 8,32 и 18,32 кВт∙ч. Запас хода на электротяге составляет 55 и 120 км, соответственно. Расход топлива в обоих случаях составляет 3,8 л/100 км. С полным баком и заряженной батареей гибрид может проехать 1245 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае презентовали роскошный кроссовер за 25 000 долларов.