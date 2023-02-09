Королевская роскошь и расход 1 л на 100 км: рассекречен первый гибрид Maybach (фото)

Mercedes-Maybach S580 e оснащен бензиновой турбошестеркой и электромотором суммарной мощностью 510 л. с. Он разгоняется до сотни за 5,1 с и может проехать 100 км на электротяге.

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Линейку Mercedes-Maybach S-Class 2023 пополнил подзаряжаемый гибрид. Роскошный седан сначала появится в Китае, а затем — в Европе и Америке. Первые подробности авто раскрыли на официальном сайте марки.

Новый Mercedes-Maybach S580 e (именно так назвали модель) – первый плаг-ин гибрид в истории бренда. Он оснащен 3,0-литровой бензиновой турбошестеркой и электромотором с суммарной отдачей 510 л. с. и 750 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 5,1 с, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.

[ + – ] Роскошный седан оснащен 510-сильной установкой Фото: Mercedes-Benz

Вместе с тем, седан способен проехать 100 км на электротяге и расходует всего 1 л/100 км в комбинированном цикле. Зарядить батарею в быстром режиме можно за полчаса.

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Визуально гибрид Mercedes-Maybach S580 e практически ничем не отличается от бензиновых версий – его выдают разве что голубые вставки в фарах. Большой седан достигает почти 5,5 м в длину.

[ + – ] Сзади установлены отдельные сиденья с электроприводом и массажем

В отделке салона сочетаются дорогая кожа и дерево. Как и во всех Mercedes-Maybach S-Class, в гибриде сзади установлены два отдельных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем.

К слову, электрификация бренда продолжится. В нынешнем году должен появиться и первый серийный электромобиль Maybach.

Также Фокус писал, что подзаряжаемым гибридом станет и новый Mercedes-AMG E63.