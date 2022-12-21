Первый электромобиль Maybach рассекретили во время испытаний (фото)

Электрический кроссовер Mercedes-Maybach EQS SUV сможет проехать 600 км без подзарядки. Стоимость электрокара превысит 150 000 долларов.

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В Швеции заметили новый Mercedes-Maybach EQS SUV. Первый серийный электромобиль Maybach проходит испытания в экстремальных условиях заполярья. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Тестовые прототипы Mercedes-Maybach EQS SUV частично прикрыли камуфляжем, что не дает возможности полностью разглядеть их дизайн. Впрочем, серийная модель вряд ли будет отличаться от прошлогоднего концепт-кара и ее передняя часть будет выдержана в традиционной стилистике Maybach.

[ + – ] Запас хода электрокара составит 600 км Фото: autoevolution.com

Основные изменения должны произойти внутри. Версия от Maybach станет гораздо роскошнее стандартного Mercedes EQS SUV. В отделке будут использованы дорогие кожа и дерево, а сзади по примеру Mercedes-Maybach GLS установят два отдельных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем.

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Силовую установку, скорее всего, позаимствуют у Mercedes EQS SUV 580. Это значит, что электрокроссовер Maybach получит два мотора общей мощностью 536 л. с., а его запас хода составит около 600 км.

[ + – ] Концепт-кар Mercedes-Maybach EQS SUV показали в прошлом году Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes-Maybach EQS SUV должны представить в середине 2023 года. Он станет самым дорогим электрокаром от Mercedes-Benz – его стартовая цена превысит 150 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что на продажу выставили уникальный микроавтобус Maybach.