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Авто

Перший електромобіль Maybach розсекретили під час випробувань (фото)

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Фото: autoevolution.com | Mercedes-Maybach EQS SUV тестують у Швеції

Електричний кросовер Mercedes-Maybach EQS SUV зможе проїхати 600 км без підзарядки. Вартість електрокара перевищить 150 000 доларів.

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У Швеції помітили новий Mercedes-Maybach EQS SUV. Перший серійний електромобіль Maybach проходить випробування в екстремальних умовах заполяр'я. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Тестові прототипи Mercedes-Maybach EQS SUV частково прикрили камуфляжем, що не дозволяє повністю розглянути їхній дизайн. Утім, серійна модель навряд чи відрізнятиметься від торішнього концепт-кара, і її передня частина буде витримана в традиційній стилістиці Maybach.

Mercedes-Maybach EQS SUV, Mercedes EQS SUV, Maybach EQS SUV, електромобіль Maybach, кросовер Maybach Fullscreen
Запас ходу електрокара становитиме 600 км
Фото: autoevolution.com

Основні зміни мають відбутися всередині. Версія від Maybach стане набагато розкішнішою за стандартний Mercedes EQS SUV. В обробці будуть використані дорогі шкіра й дерево, а ззаду за прикладом Mercedes-Maybach GLS встановлять два окремі крісла з електроприводом, вентиляцією та масажем.

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Силову установку, швидше за все, запозичать у Mercedes EQS SUV 580. Це означає, що електрокросовер Maybach отримає два двигуни загальною потужністю 536 к.с., а його запас ходу становитиме близько 600 км.

Mercedes-Maybach EQS SUV, Mercedes EQS SUV, Maybach EQS SUV, електромобіль Maybach, кросовер Maybach Fullscreen
Концепт-кар Mercedes-Maybach EQS SUV показали минулого року
Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes-Maybach EQS SUV має бути представлений у середині 2023 року. Він стане найдорожчим електрокаром від Mercedes-Benz — його стартова ціна перевищить 150 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що на продаж виставили унікальний мікроавтобус Maybach.