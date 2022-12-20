Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Нечувана розкіш: на продаж виставлений унікальний мікроавтобус Maybach (фото)

мікроавтобус майбах, мінівен майбах, мікроавтобус Maybach, мінівен Maybach, Mercedes-Benz Vito, тюнінг Mercedes Vito
Фото: Bring a Trailer | Mercedes Vito отримав радіаторну решітку Maybach і 19-дюймові диски

Салон вена Maybach оброблений дорогою шкірою і деревом. Усі сидіння всередині отримали підігрів і вентиляцію, а на стелі з'явився монітор.

Related video

У США виявили розкішний мікроавтобус Maybach. Унікальне авто виставили на аукціон Bring a Trailer, і найвища ставка зараз — 105 000 доларів. Про це повідомляється на сайті аукціону.

мікроавтобус майбах, мінівен майбах, мікроавтобус Maybach, мінівен Maybach, Mercedes-Benz Vito, тюнінг Mercedes Vito Fullscreen
Розкішний вен збудували у 2021 році
Фото: Bring a Trailer

Насправді Maybach ніколи не випускав мікроавтобуси навіть на замовлення. Незвичайний вен побудували у 2021 році в одному з американських тюнінг-ательє на базі Mercedes-Benz Vito (за океаном модель відома як Metris).

мікроавтобус майбах, мінівен майбах, мікроавтобус Maybach, мінівен Maybach, Mercedes-Benz Vito, тюнінг Mercedes Vito Fullscreen
Салон оздоблений дорогою шкірою і деревом
Фото: Bring a Trailer

Автомобіль отримав фірмову решітку радіатора Maybach і особливі 19-дюймові колісні диски. Його зсувні двері доповнили електроприводом.

мікроавтобус майбах, мінівен майбах, мікроавтобус Maybach, мінівен Maybach, Mercedes-Benz Vito, тюнінг Mercedes Vito Fullscreen
У салоні з'явилися шторки на вікнах і висувні столики
Фото: Bring a Trailer

Однак найбільше тюнінг Mercedes Vito торкнувся салону. Його обробили дорогою шкірою і деревом, з'явилися шторки на вікнах і потужне підсвічування стелі.

Важливо
Висока мода: представлений найрозкішніший і найдорожчий Mercedes S-Class (фото)
Висока мода: представлений найрозкішніший і найдорожчий Mercedes S-Class (фото)

Усі сидіння отримали підігрів і вентиляцію, а біля крісел першого та другого рядів є ще й електропривід. Також з'явилися висувні столики, монітор у стелі та камери кругового огляду.

мікроавтобус майбах, мінівен майбах, мікроавтобус Maybach, мінівен Maybach, Mercedes-Benz Vito, тюнінг Mercedes Vito Fullscreen
Усі сидіння в салоні оснащені підігрівом і вентиляцією
Фото: Bring a Trailer

Двигун Mercedes Vito залишився без змін. Під капотом встановлений стандартний бензиновий 2,0-літровий турбомотор потужністю 211 к.с.

Раніше Фокус розповідав, що туристичний автобус Hyundai перетворили на офіс на колесах.