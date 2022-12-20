Нечувана розкіш: на продаж виставлений унікальний мікроавтобус Maybach (фото)
Салон вена Maybach оброблений дорогою шкірою і деревом. Усі сидіння всередині отримали підігрів і вентиляцію, а на стелі з'явився монітор.
У США виявили розкішний мікроавтобус Maybach. Унікальне авто виставили на аукціон Bring a Trailer, і найвища ставка зараз — 105 000 доларів. Про це повідомляється на сайті аукціону.
Насправді Maybach ніколи не випускав мікроавтобуси навіть на замовлення. Незвичайний вен побудували у 2021 році в одному з американських тюнінг-ательє на базі Mercedes-Benz Vito (за океаном модель відома як Metris).
Автомобіль отримав фірмову решітку радіатора Maybach і особливі 19-дюймові колісні диски. Його зсувні двері доповнили електроприводом.
Однак найбільше тюнінг Mercedes Vito торкнувся салону. Його обробили дорогою шкірою і деревом, з'явилися шторки на вікнах і потужне підсвічування стелі.Важливо
Усі сидіння отримали підігрів і вентиляцію, а біля крісел першого та другого рядів є ще й електропривід. Також з'явилися висувні столики, монітор у стелі та камери кругового огляду.
Двигун Mercedes Vito залишився без змін. Під капотом встановлений стандартний бензиновий 2,0-літровий турбомотор потужністю 211 к.с.
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