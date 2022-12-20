Неслыханная роскошь: на продажу выставлен уникальный микроавтобус Maybach (фото)

Салон вэна Maybach отделан дорогой кожей и деревом. Все сиденья внутри получили подогрев и вентиляцию, а на потолке появился монитор.

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В США обнаружили роскошный микроавтобус Maybach. Уникальное авто выставили на аукцион Bring a Trailer и самая высокая ставка на данный момент – 105 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукциона.

[ + – ] Роскошный вэн построили в 2021 году Фото: Bring a Trailer

На самом деле Maybach никогда не выпускал микроавтобусы даже под заказ. Необычный вэн построили в 2021 году в одном из американских тюнинг-ателье на базе Mercedes-Benz Vito (за океаном модель известна как Metris).

[ + – ] Салон отделан дорогой кожей и деревом Фото: Bring a Trailer

Автомобиль получил фирменную решетку радиатора Maybach и особые 19-дюймовые колесные диски. Его сдвижные двери дополнили электроприводом.

[ + – ] В салоне появились шторки на окнах и выдвижные столики Фото: Bring a Trailer

Однако больше всего тюнинг Mercedes Vito затронул салон. Его отделали дорогой кожей и деревом, появились шторки на окнах и мощная подсветка потолка.

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Все сиденья получили подогрев и вентиляцию, а у кресел первого и второго рядов есть еще и электропривод. Также появились выдвижные столики, монитор в потолке и камеры кругового обзора.

[ + – ] Все сиденья в салоне оснащены подогревом и вентилляцией Фото: Bring a Trailer

Двигатель Mercedes Vito остался без изменений. Под капотом установлен стандартный 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 211 л. с.

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