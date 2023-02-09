Королівська розкіш і витрата 1 л на 100 км: розсекречено перший гібрид Maybach (фото)

Mercedes-Maybach S580 e оснащений бензиновою турбошісткою та електромотором сумарною потужністю 510 к.с. Він розганяється до сотні за 5,1 секунди й може проїхати 100 км на електротязі.

Related video

Лінійку Mercedes-Maybach S-Class 2023 поповнив гібрид, що заряджається. Розкішний седан спочатку з'явиться в Китаї, а потім у Європі й Америці. Перші подробиці авто розкрили на офіційному сайті марки.

Новий Mercedes-Maybach S580 e (саме так назвали модель) — перший плаг-ін гібрид в історії бренду. Він оснащений 3,0-літровою бензиновою турбошісткою та електромотором із сумарною віддачею 510 к.с. і 750 Нм. Розгін до 100 км/год займає 5,1 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

[ + – ] Розкішний седан оснащений 510-сильною установкою Фото: Mercedes-Benz

Разом із тим седан здатний проїхати 100 км на електротязі та витрачає лише 1 л/100 км у комбінованому циклі. Зарядити батарею у швидкому режимі можна за пів години.

Важливо

В Україні помітили найновіший електромобіль Mercedes-Benz із запасом ходу понад 600 км (фото)

Візуально гібрид Mercedes-Maybach S580 e практично нічим не відрізняється від бензинових версій — його видають хіба що блакитні вставки у фарах. Великий седан досягає майже 5,5 м завдовжки.

[ + – ] Ззаду встановлені окремі сидіння з електроприводом і масажем

В обробці салону поєднуються дорога шкіра й дерево. Як і в усіх Mercedes-Maybach S-Class, у гібриді ззаду встановлені два окремі крісла з електроприводом, вентиляцією та масажем.

До речі, електрифікація бренду продовжиться. Нинішнього року має з'явитися й перший серійний електромобіль Maybach.

Також Фокус писав, що гібридом, що заряджається, стане й новий Mercedes-AMG E63.