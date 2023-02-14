Изменился до неузнаваемости: новый Hyundai Accent 2023 показали на первых изображениях
Новый Hyundai Accent радикально изменится внешне и станет оригинальнее на вид. Топовая версия модели получит 160-сильный турбомотор.
Опубликованы первые тизеры Hyundai Accent шестого поколения. Недорогая модель В-класса дебютирует в апреле либо мае и вскоре после этого поступит в продажу. Об этом сообщает официальный сайт Hyundai.
На изображениях модель подписана как Hyundai Verna – именно под таким названием она известна в Индии, Китае и еще ряде стран. Впрочем, визуально эта версия ничем не будет отличаться от Hyundai Accent 2023.Важно
Хотя новый Hyundai Accent рассекречен лишь частично, можно увидеть, что его дизайн кардинально изменится. Внешний вид будет выдержан в новом фирменном стиле Sensuous Sportiness – с обилием граней, широкой решеткой радиатора и тоненькой диодной полосой на "носу" в духе Hyundai Kona и Staria.
В профиль же седан напоминает Hyundai Elantra. Что касается хэтчбека, то его не показали и пока неясно, останется ли он в линейке Accent.
Также стало известно, что со старта Hyundai Accent 2023 предложат с 1,5-литровыми бензиновыми двигателями – 115-сильным атмосферным и 160-сильным турбированным. В первом случае седан будет доступен с 6-ступенчатой механической КПП и вариатором, во втором – с механикой и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.
Ранее Фокус сообщал, что Hyundai готовят недорогой кроссовер, который станет альтернативой Tucson.