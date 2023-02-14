Изменился до неузнаваемости: новый Hyundai Accent 2023 показали на первых изображениях

Новый Hyundai Accent радикально изменится внешне и станет оригинальнее на вид. Топовая версия модели получит 160-сильный турбомотор.

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Опубликованы первые тизеры Hyundai Accent шестого поколения. Недорогая модель В-класса дебютирует в апреле либо мае и вскоре после этого поступит в продажу. Об этом сообщает официальный сайт Hyundai.

[ + – ] "Нос" авто украсила тоненькая диодная полоса Фото: Hyundai

На изображениях модель подписана как Hyundai Verna – именно под таким названием она известна в Индии, Китае и еще ряде стран. Впрочем, визуально эта версия ничем не будет отличаться от Hyundai Accent 2023.

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Хотя новый Hyundai Accent рассекречен лишь частично, можно увидеть, что его дизайн кардинально изменится. Внешний вид будет выдержан в новом фирменном стиле Sensuous Sportiness – с обилием граней, широкой решеткой радиатора и тоненькой диодной полосой на "носу" в духе Hyundai Kona и Staria.

[ + – ] Седан дебютирует с 1,5-литровыми бензиновыми двигателями Фото: Hyundai

В профиль же седан напоминает Hyundai Elantra. Что касается хэтчбека, то его не показали и пока неясно, останется ли он в линейке Accent.

Также стало известно, что со старта Hyundai Accent 2023 предложат с 1,5-литровыми бензиновыми двигателями – 115-сильным атмосферным и 160-сильным турбированным. В первом случае седан будет доступен с 6-ступенчатой механической КПП и вариатором, во втором – с механикой и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai готовят недорогой кроссовер, который станет альтернативой Tucson.