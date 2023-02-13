У Китаї створили екстремальний будинок на колесах для найсуворіших умов (фото)

Dongfeng Warrior M20 Antarctic Camper Van може долати броди глибиною 85 см і рови завширшки 70 см. Будинок на колесах оснастили тяговитим 320-сильним турбодизелем.

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Новий Dongfeng Warrior M20 офіційно не представлений, але вже отримав нестандартну версію Antarctic Camper Van. Величезний рамний позашляховик перетворили на найекстремальніший будинок на колесах у світі. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] Позаду встановлено величезний житловий модуль Фото: CarNewsChina

Задню частину авто зрізали та встановили великий житловий модуль. Усередині встановили велике двомісне ліжко, ще два спальних місця виходять шляхом розкладання (за допомогою електроприводу) ослонів. Крім того, з'явилися дерев'яний стіл, кухня з раковиною та плитою, численні шафки.

[ + – ] За бажання можна розкласти тент та облаштувати веранду Фото: CarNewsChina

Оснащення Dongfeng Warrior M20 Antarctic Camper Van включає телевізор, кондиціонер та навіть пральну машину. Окремо облаштований санвузол із душем. На стоянці можна розкласти намет, і вийде подоба веранди.

[ + – ] Оснащення включає навіть пральну машину Фото: CarNewsChina

Dongfeng Warrior M20 оснащений 6,7-літровою шестернею турбодизеля Cummins на 320 к. с. та 1200 Н∙м, тому важкий житловий модуль для нього — не проблема. Для далеких подорожей встановлено великий 140-літровий паливний бак.

[ + – ] У житловому модулі можуть розміститися чотири особи Фото: CarNewsChina

Китайський позашляховик отримав 6-ступінчасту автоматичну КПП, а також повний привід із понижувальною передачею та блокуваннями диференціалів. Його кут в'їзду складає 36 °, а з'їзду — 33 °. Автобудинок здатний долати броди глибиною 850 мм і траншеї 700 мм, а також пересуватися в горах на висотах до 4500 м-коду.

Раніше Фокус розповідав про найменший у світі будинок на колесах. Керувати ним можна без прав.