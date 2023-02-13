В Китае создали экстремальный дом на колесах для самых суровых условий (фото)

Dongfeng Warrior M20 Antarctic Camper Van может преодолевать броды глубиной 85 см и рвы шириной 70 см. Дом на колесах оснастили тяговитым 320-сильным турбодизелем.

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Новый Dongfeng Warrior M20 еще официально не представлен, но уже получил нестандартную версию Antarctic Camper Van. Огромный рамный внедорожник превратили в самый экстремальный дом на колесах в мире. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

[ + – ] Сзади установлен огромный жилой модуль Фото: CarNewsChina

Заднюю часть авто срезали и установили большой жилой модуль. Внутри установили большую двухместную кровать, еще два спальных места получаются путем раскладывания (с помощью электропривода) скамеек. Кроме того, появились деревянный стол, кухня с раковиной и плитой, многочисленные шкафы.

[ + – ] При желании можно разложить тент и обустроить веранду Фото: CarNewsChina

Оснащение Dongfeng Warrior M20 Antarctic Camper Van включает телевизор, кондиционер и даже стиральную машину. Отдельно обустроен санузел с душем. При стоянке можно разложить тент и получится подобие веранды.

[ + – ] Оснащение включает даже стиральную машину Фото: CarNewsChina

Dongfeng Warrior M20 оснащен 6,7-литровой турбодизельной шестеркой Cummins на 320 л. с. и 1200 Н∙м, поэтому тяжелый жилой модуль для него – не проблема. Для дальних путешествий установлен огромный 140-литровый топливный бак.

[ + – ] В жилом модуле могут разместиться четыре человека Фото: CarNewsChina

Китайский внедорожник получил 6-ступенчатую автоматическую КПП, а также полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Его угол въезда составляет 36°, а съезда – 33°. Автодом способен преодолевать броды глубиной 850 мм и траншеи 700 мм, а также передвигаться в горах на высотах до 4500 м.

Ранее Фокус рассказывал про самый маленький в мире дом на колесах. Управлять им можно без прав.