Представлен самый маленький дом на колесах в мире: управлять им можно без прав (фото)

Aixam Tiny Van достигает всего 3 м в длину и оснащен двигателем мощностью 8 л. с. Внутри обустроены два спальных места и небольшая кухня-гостинная.

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Французская компания Aixam презентовала нестандартную модель – миниатюрный автодом Tiny Van. Его оценили в 29 990 евро. Подробности новинки раскрыты на официальном сайте автопроизводителя.

[ + – ] На крыше раскладывается палатка

Aixam является производителем миниатюрных и маломощных автомобилей. Они очень медленные, поэтому во Франции и ряде других стран ЕС разрешается управлять ими без водительских прав и с 14 лет.

[ + – ] Дом на колесах оснащен мотором мощностью всего 8 л. с.

Дом на колесах построен на базе компактного грузовика Aixam D-Truck. По размерам он не намного больше, чем Smart – достигает 3 м в длину, 1,5 м в ширину и 1,83 м в высоту при колесной базе в 2,25 м.

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На крыше Aixam Tiny Van появилась раскладная палатка с двухместным матрасом. В грузовом отсеке оборудовали кухню-гостинную с плитой, раковиной, небольшим холодильником и шкафами. Также установлены угловая скамья и стол.

[ + – ] В грузовом отсеке оборудовали кухню

Автодом Aixam Tiny Van приводится в движение миниатюрным 479-кубовым дизельным двигателем мощностью всего 8 л. с. Максимальная скорость составляет 45 км/ч. Средний расход топлива составляет 3,1 л/100 км.

Ранее Фокус рассказывал, что минивэн Honda превратили в дом на колесах с расходом топлива 5,3 л на 100 км.