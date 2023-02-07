Представлено найменший будинок на колесах у світі: керувати ним можна без прав (фото)

Aixam Tiny Van досягає всього 3 м завдовжки і оснащений двигуном потужністю 8 к. с. Усередині облаштовані два спальних місця та невелика кухня-вітальня.

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Французька компанія Aixam презентувала нестандартну модель — мініатюрний автобудинок Tiny Van. Його оцінили у 29 990 євро. Подробиці новинки розкрито на офіційному сайті автовиробника.

[ + – ] На даху розкладається намет

Aixam є виробником мініатюрних та малопотужних автомобілів. Вони дуже повільні, тому у Франції та низці інших країн ЄС дозволяється керувати ними без прав водія і з 14 років.

[ + – ] Будинок на колесах оснащений двигуном потужністю всього 8 к. с.

Будинок на колесах побудований на базі компактної вантажівки Aixam D-Truck. За розмірами він не набагато більше, ніж Smart — досягає 3 м завдовжки, 1,5 м завширшки і 1,83 м заввишки з колісною базою 2,25 м.

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На даху Aixam Tiny Van з'явився розкладний намет з двомісним матрацом. У вантажному відсіку обладнали кухню-вітальню з плитою, раковиною, невеликим холодильником та шафами. Також встановлені кутова лава та стіл.

[ + – ] У вантажному відсіку обладнали кухню

Автобудинок Aixam Tiny Van наводиться в рух мініатюрним 479-кубовим дизельним двигуном потужністю всього 8 к. с. Максимальна швидкість становить 45 км/год. Середня витрата палива становить 3,1 л/100 км.

Раніше Фокус розповідав, що мінівен Honda перетворили на будинок на колесах з витратою палива 5,3 л на 100 км.