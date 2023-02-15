У Китаї презентували стильний бюджетний кросовер за $12 400 (фото)

Кросовер Trumpchi GS3 розрахований на молоду аудиторію, пропонуючи стильний дизайн та багате оснащення за невеликі гроші. У версії R модель виглядатиме ще спортивніше.

Related video

У Китаї показали кросовер Trumpchi GS3 нового покоління. Він отримає стильний дизайн та багате оснащення. Про це повідомили на сайті Car News China.

Trumpchi GS3 розрахований на молоду аудиторію. Саме тому дизайну новинки приділили велику увагу, зробивши його максимально стильним та спортивним.

[ + – ] На Trumpchi GS3 встановлені вузькі фари і велику решітку радіатора Фото: autohome.com.cn

Бренд Trumpchi належить GAC Group. Він вперше був запущений у 2010 році і тепер модельний ряд компанії складається з кросоверів, мінівенів та седанів.

Новий Trumpchi GS3 буде доступний у двох версіях – стандартній та спортивній R. Друга модифікація пропонує динамічнішу зовнішність з помаранчевою обробкою та вихлопними патрубками, розташованими посередині.

[ + – ] Стандартна версія Trumpchi GS3 отримала стриманий дизайн Фото: autohome.com.cn [ + – ] Позаду Trumpchi GS3 R відрізняється від стандартної версії новими вихлопними патрубками та масивним дифузором Фото: autohome.com.cn

Габарити Trumpchi GS3:

Довжина — 4410 мм

Ширина — 1850 мм

Висота — 1600 мм

Колісна база — 2650 мм

В інтер'єрі розмістили два великі дисплеї, один з яких виконує роль панелі приладів, а другий є екраном інформаційно-розважальної системи. Селектор коробки перемикання передач виконаний лаконічно, а кермо скошене знизу.

[ + – ] В інтер'єрі Trumpchi GS3 розмістилися два великі дисплеї Фото: autohome.com.cn

Trumpchi GS3 побудовано на платформі GPMA. Модель буде доступна з 1,5-літровим турбованим бензиновим двигуном потужністю 177 к. с. Він працює в парі із семиступінчастою автоматичною коробкою передач із двома зчепленнями.

Важливо

Geely презентували бюджетний електричний седан зі змінними батареями (фото)

Новий Trumpchi GS3 буде запущено у Китаї 20 лютого. Початкова ціна базової моделі становитиме близько 85 000 юанів (12 400 доларів).

Раніше Фокус повідомляв, що Haval готує три нові бюджетні кросовери.