В Китае показали недорогого и роскошного конкурента BMW X5 и Audi Q7 (фото)

Новый Hongqi HS6 отличается оригинальным дизайном в духе Rolls-Royce. Семиместный кроссовер будет стоить около 30 000 долларов в базовой версии.

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В интернет попали первые фото Hongqi HS6. Большой премиальный кроссовер презентуют в апреле на автошоу в Шанхае. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Hongqi HS6 – кроссовер с тремя рядами сидений, который предложат в версиях на 6 и 7 мест. Авто является более крупным собратом Hongqi HS5 и по размерам сопоставимо с Audi Q7 и BMW X5.

[ + – ] В отделке немало хромированных деталей Фото: CarNewsChina

Габариты Hongqi HS6 2023:

Длина – 4995 мм

Ширина – 1960 мм

Высота – 1760 мм

Колесная база – 2920 мм

Дизайн Hongqi HS6 разработан бывшим стилистом Rolls-Royce Жилем Тейлором, поэтому неудивительно, что передняя часть авто выполнена в духе Rolls-Royce Cullinan. Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми светодиодными фарами. В отделке немало хрома.

Салон Hongqi HS6 еще не рассекречен, но ожидается, что он будет идентичен интерьеру модели HS6. Это значит, что в отделке используют кожу и дерево, а на передней панели установят два дисплея.

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Новый Hongqi HS6 2023 оснащен 2,0-литровым 252-сильным турбомотором и 8-ступенчатой автоматической КПП. Китайский кроссовер весом 1920 кг разгоняется до 210 км/ч. На выбор предложат версии с передним и полным приводом.

Кроссовер Hongqi HS6 станет одной из самых доступных моделей марки – будет стоить примерно от 30 000 долларов. В то же время в линейке Hongqi есть электрокроссоверы за 90 000 долларов и представительские седаны за полмиллиона долларов.

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