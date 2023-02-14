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Авто

Стильно и недорого: самый быстрый MG рассекретили до премьеры (фото)

MG Cyberster, MG Cyberster 2024, новый MG Cyberster, электромобиль MG, спорткар MG, электрокар MG
Фото: carscoops.com | MG Cyberster рассекретили в Китае

MG вернутся к выпуску спорткаров и к 100-летию марки подготовят модель Cyberster. Родстер отличается элегантным обтекаемым дизайном.

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В интернет попали шпионские фото MG Cyberster. Электрический спорткар должны представить во второй половине нынешнего года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

MG Cyberster, MG Cyberster 2024, новый MG Cyberster, электромобиль MG, спорткар MG, электрокар MG Fullscreen
Спорткар отличается обтекаемым дизайном
Фото: carscoops.com

С Cyberster MG возвращаются к выпуску компактных и легких спортивных родстеров, прославивших британскую марку. Модель приурочат к 100-летию бренда.

Новый MG Cyberster, скорее всего, сняли в Китае на предприятии концерна SAIC, которому сейчас принадлежит марка. На заднем плане видны другие модели MG.

MG Cyberster, MG Cyberster 2024, новый MG Cyberster, электромобиль MG, спорткар MG, электрокар MG Fullscreen
Руль электрокара напоминает штурвал
Фото: carscoops.com

Электромобиль MG Cyberster отличается обтекаемым дизайном с классическими пропорциями родстера. У него длинный капот, а салон сдвинут назад. Оригинально выглядят стреловидные фонари, а двери авто поднимаются вверх.

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На фото салона видно руль-штурвал в стиле Tesla, изогнутый дисплей на передней панели и высокую наклоненную центральную консоль. Спортивные кресла обшиты кожей.

MG Cyberster, MG Cyberster 2024, новый MG Cyberster, электромобиль MG, спорткар MG, электрокар MG Fullscreen
Ранее в интернет попали рендеры MG Cyberster
Фото: Auto Express

Точные характеристики MG Cyberster пока не разглашают, однако он наверняка станет самой быстрой моделью марки. Во время презентации концепт-кара в 2021 году разработчики сообщили, что он способен разгоняться до 100 км/ч за 3 с и проезжать 800 км без подзарядки. Конкурентами спорткара станут электромобили Porsche Boxster и Alpine, однако MG будет ощутимо дешевле.

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