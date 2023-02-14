Стильно и недорого: самый быстрый MG рассекретили до премьеры (фото)

MG вернутся к выпуску спорткаров и к 100-летию марки подготовят модель Cyberster. Родстер отличается элегантным обтекаемым дизайном.

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В интернет попали шпионские фото MG Cyberster. Электрический спорткар должны представить во второй половине нынешнего года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

[ + – ] Спорткар отличается обтекаемым дизайном Фото: carscoops.com

С Cyberster MG возвращаются к выпуску компактных и легких спортивных родстеров, прославивших британскую марку. Модель приурочат к 100-летию бренда.

Новый MG Cyberster, скорее всего, сняли в Китае на предприятии концерна SAIC, которому сейчас принадлежит марка. На заднем плане видны другие модели MG.

[ + – ] Руль электрокара напоминает штурвал Фото: carscoops.com

Электромобиль MG Cyberster отличается обтекаемым дизайном с классическими пропорциями родстера. У него длинный капот, а салон сдвинут назад. Оригинально выглядят стреловидные фонари, а двери авто поднимаются вверх.

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На фото салона видно руль-штурвал в стиле Tesla, изогнутый дисплей на передней панели и высокую наклоненную центральную консоль. Спортивные кресла обшиты кожей.

[ + – ] Ранее в интернет попали рендеры MG Cyberster Фото: Auto Express

Точные характеристики MG Cyberster пока не разглашают, однако он наверняка станет самой быстрой моделью марки. Во время презентации концепт-кара в 2021 году разработчики сообщили, что он способен разгоняться до 100 км/ч за 3 с и проезжать 800 км без подзарядки. Конкурентами спорткара станут электромобили Porsche Boxster и Alpine, однако MG будет ощутимо дешевле.

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