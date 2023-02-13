Менее двух секунд до сотни: названы самые быстрые электромобили в мире
В рейтинг попали сразу три электромобиля Tesla, а также электрические суперкары с разгоном до 96 км/ч менее чем за 2 секунды. Самым быстрым авто на электротяге признали японский гиперкар Aspark Owl.
Современные электромобили поражают разгоном на уровне лучших суперкаров планеты. Эксперты из Tridens technology назвали 100 быстрейших автомобилей на электротяге в мире.
Некоторым электромобилям требуется менее двух секунд для разгона от 0 до 96 км/ч. Ни одному серийному автомобилю с ДВС не удалось добиться таких показателей.
В ТОП-10 самых быстрых электромобилей на планете попали сразу три модели Tesla. Самое быстрое время разгона из тройки у еще не вышедшего суперкара Roadster второго поколения. Он способен разгоняться от 0 до 96 км/ч всего за 1,9 секунды. Седану Model S Plaid требуется 1,99 секунды, а кроссоверу Model X Plaid — 2,5 секунды.
Lucid Air Sapphire, который является конкурентом Tesla Model S Plaid, набирает 96 км/ч всего за 1,89 секунды. В этом седану помогает силовая установка мощностью более 1200 л.с.Важно
Первые три места в топе заняли электрические суперкары. На втором месте Pininfarina Battista мощностью 1900 л.с. и разгоном от 0 до 96 км/ч за 1,79 секунды. Третье место занял хорватский Rimac Nevera, который развивает 96 км/ч за 1,85 секунды.
Первое место в рейтинге занял японский гиперкар Aspark Owl, который обладает мощностью 1984 л.с. Модель разгоняется от 0 до 96 км/ч всего за 1,69 секунды.
ТОП-10 самых быстрых электромобилей в мире:
- Aspark Owl — 1,69 секунды до 96 км/ч
- Pininfarina Battista — 1,79 секунды до 96 км/ч
- Rimac Nevera — 1,85 секунды до 96 км/ч
- Lucid Air Sapphire — 1,89 секунды до 96 км/ч
- Tesla Roadster — 1,9 секунды до 96 км/ч
- Tesla Model S Plaid — 1,99 секунды до 96 км/ч
- Lucid Air Dream Edition Performance — 2,4 секунды до 96 км/ч
- Tesla Model X Plaid — 2,5 секунды до 96 км/ч
- Lucid Air Grand Touring Performance — 2,6 секунды до 96 км/ч
- Maserati GranTurismo Folgore — 2,6 секунды до 96 км/ч
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