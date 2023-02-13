Менш як дві секунди до сотні: названо найшвидші електромобілі у світі

До рейтингу потрапили відразу три електромобілі Tesla, а також електричні суперкари з розгоном до 96 км/год менш ніж за 2 секунди. Найшвидшим авто на електротязі визнали японський гіперкар Aspark Owl.

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Сучасні електромобілі вражають розгоном на рівні найкращих суперкарів планети. Експерти з Tridens technology назвали 100 найшвидших автомобілів на електротязі у світі.

Деякі електромобілі потребують менш як дві секунди для розгону від 0 до 96 км/год. Жодному серійному автомобілю з ДВС не вдалося досягти таких показників.

У ТОП 10 найшвидших електромобілів на планеті потрапили одразу три моделі Tesla. Найшвидший час розгону з трійки у суперкара Roadster, що ще не вийшов, другого покоління. Він здатний розганятися від 0 до 96 км/год лише за 1,9 секунди. Седану Model S Plaid потрібно 1,99 секунди, а кросоверу Model X Plaid — 2,5 секунди.

[ + – ] Суперкар Roadster є найшвидшим електромобілем Tesla Фото: Tesla

Lucid Air Sapphire, який є конкурентом Tesla Model S Plaid, набирає 96 км/год лише за 1,89 секунди. Цьому седану допомагає силова установка потужністю понад 1200 к. с.

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Перші три місця у топі зайняли електричні суперкари. На другому місці Pininfarina Battista потужністю 1900 к. с. та розгоном від 0 до 96 км/год за 1,79 секунди. Третє місце посів хорватський Rimac Nevera, який розвиває 96 км/год за 1,85 секунди.

Перше місце в рейтингу посів японський гіперкар Aspark Owl, який має потужність 1984 к. с. Модель розганяється від 0 до 96 км/год лише за 1,69 секунди.

[ + – ] Aspark Owl визнали найшвидшим електромобілем у світі Фото: Aspark

ТОП 10 найшвидших електромобілів у світі:

Aspark Owl — 1,69 секунди до 96 км/год Pininfarina Battista — 1,79 секунди до 96 км/год Rimac Nevera — 1,85 секунди до 96 км/год Lucid Air Sapphire — 1,89 секунди до 96 км/год Tesla Roadster — 1,9 секунди до 96 км/год Tesla Model S Plaid — 1,99 секунди до 96 км/год Lucid Air Dream Edition Performance — 2,4 секунди до 96 км/год Tesla Model X Plaid — 2,5 секунди до 96 км/год Lucid Air Grand Touring Performance — 2,6 секунди до 96 км/год Maserati GranTurismo Folgore — 2,6 секунди до 96 км/год

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