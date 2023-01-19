Сім місць і понад 1 000 сил: в Україні помічено найпотужніший у світі кросовер (фото)

Електрокросовер Tesla Model X Plaid оснащений трьома двигунами сумарною потужністю 1 020 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 2,6 секунди і може проїхати 535 км без підзарядки.

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У Хмельницькому з'явився електромобіль Tesla Model X Plaid. Це один із перших в Україні (а можливо, і перший) екземпляр флагманської версії семимісного кросовера. Фото електрокара опублікував сайт ТопЖир.

[ + – ] Кросовер оснащений трьома двигунами сумарною потужністю 1 020 к. с. Фото: topgir.com.ua

Tesla Model X Plaid — топовий спортивний варіант моделі. Електрокар оснащений трьома електродвигунами сумарною віддачею 1 020 к. с. і є найпотужнішим у світі кросовером.

[ + – ] Запас ходу Tesla Model X Plaid складає 535 км Фото: topgir.com.ua

Динамічні характеристики Tesla Model X Plaid також є найкращими у класі. Кросовер розганяється до 100 км/год за 2,6 с, а заїзд на 400 м з місця (1/4 милі) здійснює за 9,9 с. А ось максимальна швидкість у нього не найвища: вона обмежена на 262 км/год тоді, як існують моделі, здатні розвинути понад 300 км/год.

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Електромобіль Tesla Model X Plaid має найбільшу акумуляторну батарею ємністю 100 кВтгод. Заявлений запас ходу складає 535 км. Вартість авто стартує зі 120 000 доларів.

[ + – ] Електрокросовер розганяється до сотні за 2,6 с Фото: topgir.com.ua

Візуально нова Tesla Model X Plaid практично не відрізняється від менш потужних версій моделі. Кросовер видають хіба що особливі 20-дюймові диски та дещо змінені бампери.

Раніше Фокус повідомляв, що електромобіль Tesla показав свої можливості щодо форсування водних перешкод.