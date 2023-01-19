Семь мест и свыше 1000 сил: в Украине замечен самый мощный в мире кроссовер (фото)

Электрокроссовер Tesla Model X Plaid оснащен тремя моторами суммарной мощностью 1020 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 2,6 с и может проехать 535 км без подзарядки.

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В Хмельницком появился электромобиль Tesla Model X Plaid. Это один из первых в Украине(а возможно, и первый) экземпляр флагманской версии семиместного кроссовера. Фото электрокара опубликовал сайт ТопЖыр.

[ + – ] Кроссовер оснащен тремя моторами суммарной мощностью 1020 л. с. Фото: topgir.com.ua

Tesla Model X Plaid – топовый спортивный вариант модели. Электрокар оснащен тремя электромоторами суммарной отдачей 1020 л. с. и является самым мощным в мире кроссовером.

[ + – ] Запас хода Tesla Model X Plaid составляет 535 км Фото: topgir.com.ua

Динамические характеристики Tesla Model X Plaid также являются лучшими в классе. Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 2,6 с, а заезд на 400 м с места (1/4 мили) осуществляет за 9,9 с. А вот максимальная скорость у него не самая высокая: она ограничена на 262 км/ч тогда, как существуют модели, способные развить свыше 300 км/ч.

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Электромобиль Tesla Model X Plaid оснащен самой большой аккумуляторной батареей емкостью 100 кВтч. Заявленный запас хода составляет 535 км. Стоимость авто стартует со 120 000 долларов.

[ + – ] Электрокроссовер разгоняется до сотни за 2,6 с Фото: topgir.com.ua

Визуально новая Tesla Model X Plaid практически ничем не отличается от менее мощных версий модели. Кроссовер выдают разве что особые 20-дюймовые диски и несколько измененные бамперы.

Ранее Фокус сообщал, что электромобиль Tesla показал свои возможности по форсированию водных преград.