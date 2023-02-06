Дві моделі Tesla стали найбільш продаваними електромобілями в Європі

У 2022 році Tesla продала 232 018 електромобілів у Європі. Проте абсолютним лідером став концерн Volkswagen Group.

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Експерти назвали найпопулярніші автомобілі у Європі в 2022 році. Відразу два автомобілі Tesla очолили рейтинг найпопулярніших моделей на електротязі. Про це повідомили на сайті automotiveblog.co.uk.

Аналітики JATO Dynamics заявили, що дві моделі Tesla виявилися найбільш продаваними новими електромобілями в Європі у 2022 році. За рік зареєстрували понад 137 000 кросоверів Model Y і близько 91 500 седанів Model 3.

Експерти зазначили, що успіх Model Y пов'язаний із зростаючою популярністю кросоверів на європейському ринку. На них припадає 51% від загальної кількості реєстрацій електромобілів.

Незважаючи на рекордний продаж Tesla в Європі, лідером залишається концерн Volkswagen Group. За 2022 рік було продано понад 349 200 електромобілів Volkswagen, Skoda, Cupra, Audi та Porsche із загальною часткою 22,4% ринку.

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Tesla посіла друге місце в рейтингу з 232018 електромобілями, а Stellantis — третє місце, продавши 230383 авто на електротязі. Загальна частка електричних автомобілів на європейському ринку 2022 року зросла на 29% порівняно з 2021 роком.

Майже кожен 14 з проданих 100 нових автомобілів у Європі був на електротязі. Провідними країнами за часткою ринку електромобілів були Норвегія (79%), Швеція (33%), Нідерланди (23%) та Данія (21%).

Раніше Фокус писав, що в електромобілях Tesla відвалюється кермо під час водіння.