Tesla Model S встановила новий рекорд дальності ходу за холодної погоди (відео)
Tesla Model S змогла проїхати більшу відстань узимку, ніж 28 інших електрокарів. Автомобіль лише трохи відхилився від заявленого за циклом WLTP пробігу.
Норвезькі експерти перевірили запас ходу електромобілів за екстремально холодної погоди. У результаті Tesla Model S зміг проїхати понад 500 км на одному заряді. Про це повідомили на сайті motor.no.
У холодну погоду запас ходу електромобілів помітно знижується. Також витрата електроенергії збільшується через роботу системи клімат-контролю та підігріву сидінь.
У Норвегії близько 80% проданих автомобілів у 2022 році були на електротязі. Не став на заваді і суворий клімат країни, де -20 градусів за Цельсієм далеко не межа.
Загалом експерти оцінили 29 електромобілів. Серед них були Tesla Model S, Model X Plaid та Model Y RWD. Маршрут для всіх моделей був однаковим.
Тільки Tesla Model S спромоглася проїхати 530 км на одному заряді. Це на 16,40% менше від зазначеного діапазону WLTP у 634 км. За екстремально низької температури це гідний показник.Важливо
Примітно, що Tesla Model X Plaid зайняла лише 6 місце, подолавши 444 км. А Tesla Model Y RWD проїхала лише 335 км.
Раніше Фокус писав, що в США власник Tesla Model 3 здивував перехожих та репортерів своєю їздою затопленими дорогами.