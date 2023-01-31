Черговий скандал Tesla: на електромобілях відвалюється кермо під час водіння (відео)

Два власники Tesla зіткнулися з рульовим колесом, що відвалилося, на своїх електромобілях. Після цього сервісний центр бренду виявив себе не з найкращого боку.

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У США водій Tesla Model Y зіштовхнувся із серйозним дефектом. Під час водіння в електромобіля відвалилося кермо, а автовиробник не відразу погодився виправляти поломку за власні кошти. Подробиці розповіли на сайті The Drive.

Водій, на ім'я Прерак, 24 січня їхав електромобілем Tesla Model Y по шосе разом зі своєю родиною. Одного разу прямо під час руху кермо відвалилося, тому чоловікові поспіхом довелося призупинити рух.

Прерак поділився, що його родина дуже злякалася. Він звернувся до сервісного центру Tesla і написав про цей інцидент на своїй сторінці у Twitter, зазначивши в публікації генерального директора Ілона Маска.

Електромобіль за допомогою поліції завантажили на евакуатор та доставили до сервісного центру. Там фахівці провели розслідування.

Спершу у сервісному центрі вимагали з власника 103,96 долара за ремонт кермового колеса. Прерак не став миритися з цим і подав скаргу, після чого йому повернули гроші.

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Чоловік заявив, що він та його родина втратили довіру до бренду. Ще дивніше те, що у Tesla не дали гарантій на ремонт кермового колеса, тому в разі повторної несправності власнику доведеться самостійно ремонтувати свій електромобіль.

Цей інцидент може здатися випадковістю, але у 2020 році у власника Tesla Model 3 сталася така сама поломка. Лише за місяць з початку експлуатації у його електромобіля відвалилося кермо.

Багато хто пов'язує цю проблему з нестачею досвіду деяких співробітників Tesla. Також часто критикують контроль якості бренду.

Раніше Фокус повідомляв, що на електромобілях Tesla Model Y Performance помітили фальшиві накладки на гальмівні супорти.