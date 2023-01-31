Очередной скандал Tesla: на электромобилях отваливается руль во время вождения (видео)

Два владельца Tesla столкнулись с отвалившимся рулевым колесом на своих электромобилях. После этого сервисный центр бренда проявил себя не с лучшей стороны.

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В США водитель Tesla Model Y столкнулся с серьезным дефектом. Во время вождения у электромобиля отвалилось рулевое колесо, а автопроизводитель не сразу согласился исправлять поломку за свой счет. Подробности рассказали на сайте The Drive.

Водитель по имени Прерак 24 января ехал на электромобиле Tesla Model Y по шоссе вместе со своей семьей. В один момент прямо во время движения рулевое колесо отвалилось, поэтому мужчине в спешке пришлось приостановить движение.

Прерак поделился, что его семья сильно испугалась. Он обратился в сервисный центр Tesla и написал об этом инциденте на своей странице в Twitter, отметив в публикации генерального директора Илона Маска.

Электромобиль с помощью полиции погрузили на эвакуатор и доставили в сервисный центр. Там специалисты провели расследование.

Сперва в сервисном центре потребовали с владельца 103,96 доллара за ремонт рулевого колеса. Прерак не стал с этим мириться и подал жалобу, после чего ему вернули деньги.

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Мужчина заявил, что он и его семья потеряли доверие к бренду. Еще удивительнее то, что в Tesla не дали гарантий на ремонт рулевого колеса, поэтому в случае повторной неисправности владельцу придется самостоятельно ремонтировать свой электромобиль.

Этот инцидент может показаться случайностью, но в 2020 году у владельца Tesla Model 3 произошла такая же поломка. Всего через месяц с начала эксплуатации у его электромобиля отвалилось рулевое колесо.

Многие связывают эту проблему с недостатком опыта некоторых сотрудников Tesla. Также часто поддается критике контроль качества бренда.

Ранее Фокус сообщал, что на электромобилях Tesla Model Y Performance заметили фальшивые накладки на тормозные суппорты.