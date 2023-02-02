Tesla Model S установила новый рекорд дальности хода в холодную погоду (видео)

Tesla Model S смогла проехать большее расстояние зимой, чем 28 других электрокаров. Автомобиль лишь незначительно отклонился от заявленного по циклу WLTP пробега.

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Норвежские эксперты проверили запас хода электромобилей в экстремально холодную погоду. В итоге Tesla Model S смог проехать более 500 км на одном заряде. Об этом сообщили на сайте motor.no.

В холодную погоду запас хода электромобилей заметно снижается. Также расход электроэнергии увеличивается из-за работы системы климат-контроля и подогрева сидений.

В Норвегии около 80% проданных автомобилей в 2022 году были на электротяге. Не стал помехой и суровый климат страны, где -20 градусов по Цельсию далеко не предел.

Всего эксперты оценили 29 электромобилей. Среди них были Tesla Model S, Model X Plaid и Model Y RWD. Маршрут для всех моделей был одинаковым.

[ + – ] Эксперты протестировали 29 популярных в Норвегии электромобилей Фото: motor.no

Только Tesla Model S смогла проехать 530 км на одном заряде. Это на 16,40% меньше от указанного диапазона WLTP в 634 км. При экстремально низкой температуре это достойный показатель.

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Примечательно, что Tesla Model X Plaid заняла только 6-е место, преодолев 444 км. А Tesla Model Y RWD проехала всего 335 км.

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