Две модели Tesla стали самыми продаваемыми электромобилями в Европе

В 2022 году Tesla продала 232 018 электромобилей в 2022 году в Европе. Тем не менее, абсолютным лидером стал концерн Volkswagen Group.

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Эксперты назвали самые популярные автомобили в Европе в 2022 году. Сразу два автомобиля Tesla возглавили рейтинг самых популярных моделей на электротяге. Об этом сообщили на сайте automotiveblog.co.uk.

Аналитики JATO Dynamics заявили, что две модели Tesla оказались самыми продаваемыми новыми электромобилями в Европе в 2022 году. За год зарегистрировали более 137 000 кроссоверов Model Y и около 91 500 седанов Model 3.

Эксперты отметили, что успех Model Y связан с растущей популярностью кроссоверов на европейском рынке. На них приходится 51% от общего числа регистраций электромобилей.

Несмотря на рекордные продажи Tesla в Европе, лидером остается концерн Volkswagen Group. За 2022 год было продано более 349 200 электромобилей Volkswagen, Skoda, Cupra, Audi и Porsche с общей долей 22,4% рынка.

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Tesla заняла второе место в рейтинге с 232 018 электромобилями, а Stellantis — третье место, продав 230 383 авто на электротяге. Общая доля электрических автомобилей на европейском рынке в 2022 году выросла на 29% по сравнению с 2021 годом.

Почти каждый 14-й из проданных 100 новых автомобилей в Европе был на электротяге. Ведущими странами по доле рынка электромобилей были Норвегия (79%), Швеция (33%), Нидерланды (23%) и Дания (21%).

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