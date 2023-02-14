Стильно та недорого: найшвидший MG розсекретили до прем'єри (фото)
MG повернеться до випуску спортивних автомобілів і до 100-річчя марки підготує модель Cyberster. Родстер відрізняється елегантним обтічним дизайном.
В інтернет потрапили шпигунські фото MG Cyberster. Електричний спорткар мають представити в другій половині цього року. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Із Cyberster MG повертається до випуску компактних і легких спортивних родстерів, які прославили британську марку. Модель приурочать до 100-річчя бренду.
Новий MG Cyberster, швидше за все, зняли в Китаї на підприємстві концерну SAIC, якому зараз належить марка. На задньому плані видно інші моделі MG.
Електромобіль MG Cyberster відрізняється обтічним дизайном із класичними пропорціями родстера. У нього довгий капот, а салон зміщений назад. Оригінальний вигляд мають стрілоподібні ліхтарі, а двері авто піднімаються нагору.Важливо
На фото салону видно кермо-штурвал у стилі Tesla, вигнутий дисплей на передній панелі та високу нахилену центральну консоль. Спортивні крісла обшиті шкірою.
Точні характеристики MG Cyberster поки не розголошують, проте він, напевно, стане найшвидшою моделлю марки. Під час презентації концепт-кара у 2021 році розробники повідомили, що він здатний розганятися до 100 км/год за 3 с і проїжджати 800 км без підзарядки. Конкурентами спорткара стануть електромобілі Porsche Boxster і Alpine, проте MG буде відчутно дешевшим.
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