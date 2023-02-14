Стильно та недорого: найшвидший MG розсекретили до прем'єри (фото)

MG повернеться до випуску спортивних автомобілів і до 100-річчя марки підготує модель Cyberster. Родстер відрізняється елегантним обтічним дизайном.

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В інтернет потрапили шпигунські фото MG Cyberster. Електричний спорткар мають представити в другій половині цього року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

[ + – ] Спорткар відрізняється обтічним дизайном Фото: carscoops.com

Із Cyberster MG повертається до випуску компактних і легких спортивних родстерів, які прославили британську марку. Модель приурочать до 100-річчя бренду.

Новий MG Cyberster, швидше за все, зняли в Китаї на підприємстві концерну SAIC, якому зараз належить марка. На задньому плані видно інші моделі MG.

[ + – ] Кермо електрокара нагадує штурвал Фото: carscoops.com

Електромобіль MG Cyberster відрізняється обтічним дизайном із класичними пропорціями родстера. У нього довгий капот, а салон зміщений назад. Оригінальний вигляд мають стрілоподібні ліхтарі, а двері авто піднімаються нагору.

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На фото салону видно кермо-штурвал у стилі Tesla, вигнутий дисплей на передній панелі та високу нахилену центральну консоль. Спортивні крісла обшиті шкірою.

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Точні характеристики MG Cyberster поки не розголошують, проте він, напевно, стане найшвидшою моделлю марки. Під час презентації концепт-кара у 2021 році розробники повідомили, що він здатний розганятися до 100 км/год за 3 с і проїжджати 800 км без підзарядки. Конкурентами спорткара стануть електромобілі Porsche Boxster і Alpine, проте MG буде відчутно дешевшим.

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