У Китаї показали недорогого та розкішного конкурента BMW X5 та Audi Q7 (фото)

Новий Hongqi HS6 відрізняється оригінальним дизайном у дусі Rolls-Royce. Семимісний кросовер коштуватиме приблизно 30 000 доларів у базовій версії.

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В інтернет потрапили перші фото Hongqi HS6. Великий преміальний кросовер презентують у квітні на автошоу у Шанхаї. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Hongqi HS6 — кросовер із трьома рядами сидінь, який запропонують у версіях на 6 та 7 місць. Авто є найбільшим побратимом Hongqi HS5 і за розмірами можна порівняти з Audi Q7 і BMW X5.

[ + – ] В обробці чимало хромованих деталей Фото: CarNewsChina

Габарити Hongqi HS6 2023:

довжина — 4 995 мм;

ширина — 1 960 мм;

висота — 1 760 мм;

колісна база — 2 920 мм.

Дизайн Hongqi HS6 розроблений колишнім стилістом Rolls-Royce Жилем Тейлором, тому не дивно, що передня частина авто виконана в дусі Rolls-Royce Cullinan. Широка радіаторна решітка поєднується з розкосими світлодіодними фарами. В обробці чимало хрому.

Салон Hongqi HS6 ще не розсекречений, але очікується, що він буде ідентичним інтер'єру моделі HS6. Це означає, що в обробці використовують шкіру та дерево, а на передній панелі встановлять два дисплеї.

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Новий Hongqi HS6 2023 оснащений 2,0-літровим 252-сильним турбомотором і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Китайський кросовер вагою 1 920 кг розганяється до 210 км/год. На вибір запропонують версії з переднім і повним приводом.

Кросовер Hongqi HS6 стане однією з найдоступніших моделей марки — коштуватиме приблизно від 30 000 доларів. У той же час у лінійці Hongqi є електрокросовери за 90 000 доларів та представницькі седани за пів мільйона доларів.

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