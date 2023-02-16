В Китае рухнули продажи новых автомобилей: названа причина

В Китае многие водители не стали покупать новые автомобили из-за отсутствия налоговых скидок на приобретение автомобилей с ДВС. Тем не менее продажи электромобилей продемонстрировали рост.

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В Китае продажи новых легковых автомобилей в январе в Китае упали на 38%. Спрос ослаб после снижения налога на автомобили с ДВС, а также истечения срока субсидий на электромобили. Об этом рассказали на портале Reuters.

Китайская ассоциация легковых автомобилей поделилась, что продажи гибридных авто упали на 6,3% в январе после стремительного роста на 90% в 2022 году. Показатели не оправдали ожиданий экспертов.

Несмотря на признаки ослабления спроса на крупнейшем в мире автомобильном рынке, центральное правительство Китая не продлило снижение налога на покупку автомобилей с ДВС. Тем не менее скидку в 10 000 юаней (1470 долларов) продолжили для тех, кто меняет свое авто с бензиновым двигателем на электромобиль.

Также в Китае увеличились продажи электрокаров Tesla. За январь было продано 66 951 авто бренда, что на 18% больше, чем в декабре.

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Американская компания заняла второе место по продажам в Китае в прошлом месяце. Она уступила только бренду BYD, который реализовал в стране 150 164 автомобиля на электротяге.

Ранее Фокус рассказал, что в Китае рассекречен недорогой электромобиль Jiangnan U2 с запасом хода свыше 400 км.