Китайский Suzuki: рассекречен недорогой электромобиль с запасом хода свыше 400 км (фото)
Новый Jiangnan U2 — компактный городской хэтчбек В-класса длиной 3,8 м. Электромобиль предложат в версиях мощностью 75 и 109 л. с.
Опубликованы первые фото Jiangnan U2. Компактный электромобиль поступит в продажу в Китае с весны. Стоимость пока не разглашают, но известно, что она составит менее 15 000 долларов. Об этом сообщает сайт Autohome.
Компания Jiangnan Automobile ранее принадлежала концерну Zotye, а теперь после его банкротства бренд перезагружают и реорганизовывают. Если ранее он собирал по лицензии бюджетный Suzuki Alto, то теперь займется электрокарами.
Новый Jiangnan U2 станет современной альтернативой старому Suzuki Alto и даже немного напоминает его по дизайну. У электромобиля схожий силуэт с малыми углами наклона стоек крыши и характерные квадратные фары. Стандартными являются 17-дюймовые диски. По размерам хэтчбек относится к В-классу.
Габариты Jiangnan U2 2023:
- Длина – 3849 мм
- Ширина – 1742 мм
- Высота – 1545 мм
- Колесная база – 2520 мм
Китайский электромобиль предложат в версиях мощностью 75 и 109 л. с. Батарей также будет две – запас хода составит 305 либо 406 км.
Ранее Фокус сообщал, что новый удлиненный Suzuki Jimny пользуется повышенным спросом даже до старта продаж.