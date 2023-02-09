Китайский Suzuki: рассекречен недорогой электромобиль с запасом хода свыше 400 км (фото)

Новый Jiangnan U2 — компактный городской хэтчбек В-класса длиной 3,8 м. Электромобиль предложат в версиях мощностью 75 и 109 л. с.

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Опубликованы первые фото Jiangnan U2. Компактный электромобиль поступит в продажу в Китае с весны. Стоимость пока не разглашают, но известно, что она составит менее 15 000 долларов. Об этом сообщает сайт Autohome.

Компания Jiangnan Automobile ранее принадлежала концерну Zotye, а теперь после его банкротства бренд перезагружают и реорганизовывают. Если ранее он собирал по лицензии бюджетный Suzuki Alto, то теперь займется электрокарами.

[ + – ] Электрокар предложен в версиях на 75 и 109 л. с.

Новый Jiangnan U2 станет современной альтернативой старому Suzuki Alto и даже немного напоминает его по дизайну. У электромобиля схожий силуэт с малыми углами наклона стоек крыши и характерные квадратные фары. Стандартными являются 17-дюймовые диски. По размерам хэтчбек относится к В-классу.

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Габариты Jiangnan U2 2023:

Длина – 3849 мм

Ширина – 1742 мм

Высота – 1545 мм

Колесная база – 2520 мм

[ + – ] Дизайн выдержан в духе Suzuki Alto

Китайский электромобиль предложат в версиях мощностью 75 и 109 л. с. Батарей также будет две – запас хода составит 305 либо 406 км.

Ранее Фокус сообщал, что новый удлиненный Suzuki Jimny пользуется повышенным спросом даже до старта продаж.