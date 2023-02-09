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Авто

Китайський Suzuki: розсекречений недорогий електромобіль із запасом ходу понад 400 км (фото)

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Jiangnan U2 — електричний хетчбек В-класу

Новий Jiangnan U2 — компактний міський хетчбек В-класу довжиною 3,8 м. Електромобіль запропонують у версіях потужністю 75 та 109 к. с.

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Опубліковано перші фото Jiangnan U2. Компактний електромобіль надійде у продаж у Китаї з весни. Вартість поки не розголошують, але відомо, що вона становитиме менш як 15 000 доларів. Про це повідомляє сайт Autohome.

Компанія Jiangnan Automobile раніше належала концерну Zotye, а тепер після його банкрутства бренд перезавантажують та реорганізовують. Якщо раніше він збирав за ліцензією бюджетний Suzuki Alto, то тепер займатиметься електрокарами.

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Електрокар запропонований у версіях на 75 та 109 к. с.

Новий Jiangnan U2 стане сучасною альтернативою старому Suzuki Alto і навіть трохи нагадує його дизайн. В електромобіля схожий силует з малими кутами нахилу стійок даху та характерні квадратні фари. Стандартними є 17-дюймові диски. За розмірами хетчбек належить до В-класу.

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Габарити Jiangnan U2 2023:

  • Довжина – 3849 мм
  • Ширина – 1742 мм
  • Висота – 1545 мм
  • Колісна база – 2520 мм
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Дизайн витриманий у дусі Suzuki Alto

Китайський електромобіль запропонують у версіях потужністю 75 та 109 к. с. Батарей також буде дві — запас ходу складе 305 або 406 км.

Раніше Фокус повідомляв, що новий подовжений Suzuki Jimny має підвищений попит навіть до старту продажів.