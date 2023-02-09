Китайський Suzuki: розсекречений недорогий електромобіль із запасом ходу понад 400 км (фото)
Новий Jiangnan U2 — компактний міський хетчбек В-класу довжиною 3,8 м. Електромобіль запропонують у версіях потужністю 75 та 109 к. с.
Опубліковано перші фото Jiangnan U2. Компактний електромобіль надійде у продаж у Китаї з весни. Вартість поки не розголошують, але відомо, що вона становитиме менш як 15 000 доларів. Про це повідомляє сайт Autohome.
Компанія Jiangnan Automobile раніше належала концерну Zotye, а тепер після його банкрутства бренд перезавантажують та реорганізовують. Якщо раніше він збирав за ліцензією бюджетний Suzuki Alto, то тепер займатиметься електрокарами.
Новий Jiangnan U2 стане сучасною альтернативою старому Suzuki Alto і навіть трохи нагадує його дизайн. В електромобіля схожий силует з малими кутами нахилу стійок даху та характерні квадратні фари. Стандартними є 17-дюймові диски. За розмірами хетчбек належить до В-класу.
Габарити Jiangnan U2 2023:
- Довжина – 3849 мм
- Ширина – 1742 мм
- Висота – 1545 мм
- Колісна база – 2520 мм
Китайський електромобіль запропонують у версіях потужністю 75 та 109 к. с. Батарей також буде дві — запас ходу складе 305 або 406 км.
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