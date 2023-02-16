У Китаї презентували розкішний шестимісний кросовер із багатим оснащенням (фото)

Кросовер Roewe RX9 оснащений повним приводом і розрахований на шість місць. Передбачені багате оснащення і гарний інтер'єр.

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Китайський концерн SAIC оголосив про старт продаж нового стильного кросовера під дочірнім брендом Roewe. Модель RX9 розрахована на шість місць і має багате оснащення. Подробиці повідомили на сайті Car News China.

Roewe RX9 отримав стильний дизайн із вузькими фарами та масивною решіткою радіатора. Задня оптика поєднана в єдиний блок за допомогою світлодіодної смуги.

[ + – ] Дизайн задньої частини кросовера слідує модним тенденціям в автоіндустрії Фото: autohome.com.cn

Дверні ручки втоплені в кузов і висуваються за потреби. Зовнішній вигляд доповнює елегантний силует.

[ + – ] Roewe RX9 отримав стильний силует Фото: autohome.com.cn

Габарити Roewe RX9:

довжина — 4 983 мм;

ширина — 1 967 мм;

висота — 1 786 мм;

колісна база — 2 915 мм.

Roewe RX9 отримав компонування сидінь 2+2+2. Крісла першого та другого ряду оснащені вентиляцією, підігрівом і масажем.

Усередині встановлено три дисплеї загальною діагоналлю 47 дюймів. Інформаційно-розважальна система працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 8155, що забезпечує швидкий відгук на команди користувача. Звукова система складається з 12 динаміків Bose.

[ + – ] Інформаційно-розважальна система складається з трьох великих дисплеїв Фото: autohome.com.cn

Під капотом розташований 2-літровий турбований бензиновий двигун потужністю 234 к. с. Він працює в парі з 9-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач. Кросовер має повний привід, який буде корисним на бездоріжжі.

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Початкова ціна Roewe RX9 складе менше ніж 200 000 юанів (29 200 доларів). Китайський кросовер надійде у виробництво на початку березня.

Раніше Фокус розповів, що в Китаї показали розкішний кросовер Hongqi HS6.