У Китаї презентували розкішний шестимісний кросовер із багатим оснащенням (фото)
Кросовер Roewe RX9 оснащений повним приводом і розрахований на шість місць. Передбачені багате оснащення і гарний інтер'єр.
Китайський концерн SAIC оголосив про старт продаж нового стильного кросовера під дочірнім брендом Roewe. Модель RX9 розрахована на шість місць і має багате оснащення. Подробиці повідомили на сайті Car News China.
Roewe RX9 отримав стильний дизайн із вузькими фарами та масивною решіткою радіатора. Задня оптика поєднана в єдиний блок за допомогою світлодіодної смуги.
Дверні ручки втоплені в кузов і висуваються за потреби. Зовнішній вигляд доповнює елегантний силует.
Габарити Roewe RX9:
- довжина — 4 983 мм;
- ширина — 1 967 мм;
- висота — 1 786 мм;
- колісна база — 2 915 мм.
Roewe RX9 отримав компонування сидінь 2+2+2. Крісла першого та другого ряду оснащені вентиляцією, підігрівом і масажем.
Усередині встановлено три дисплеї загальною діагоналлю 47 дюймів. Інформаційно-розважальна система працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 8155, що забезпечує швидкий відгук на команди користувача. Звукова система складається з 12 динаміків Bose.
Під капотом розташований 2-літровий турбований бензиновий двигун потужністю 234 к. с. Він працює в парі з 9-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач. Кросовер має повний привід, який буде корисним на бездоріжжі.Важливо
Початкова ціна Roewe RX9 складе менше ніж 200 000 юанів (29 200 доларів). Китайський кросовер надійде у виробництво на початку березня.
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