В Китае презентовали роскошный шестиместный кроссовер с богатым оснащением (фото)

Кроссовер Roewe RX9 оснащен полным приводом и рассчитан на шесть посадочных мест. Предусмотрены богатое оснащение и красивый интерьер.

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Китайский концерн SAIC объявил о старте продаж нового стильного кроссовера под дочерним брендом Roewe. Модель RX9 рассчитана на шесть посадочных мест и имеет богатое оснащение. Подробности сообщили на сайте Car News China.

Roewe RX9 получил стильный дизайн с узкими фарами и массивной решеткой радиатора. Задняя оптика объединена в единый блок при помощи светодиодной полосы.

[ + – ] Дизайн задней части кроссовера следует модным тенденциям в автоиндустрии Фото: autohome.com.cn

Дверные ручки утоплены в кузов и выдвигаются при необходимости. Внешний вид также дополняет элегантный силуэт.

[ + – ] Roewe RX9 получил стильный силуэт Фото: autohome.com.cn

Габариты Roewe RX9:

Длина — 4983 мм

Ширина — 1967 мм

Высота — 1786 мм

Колесная база — 2915 мм

Roewe RX9 получил компоновку сидений 2+2+2. Кресла первого и второго ряда оснащены вентиляцией, подогревом и массажем.

Внутри установлены три дисплея общей диагональю 47 дюймов. Информационно-развлекательная система работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8155, который обеспечивает быстрый отклик на команды пользователя. Звуковая система состоит из 12 динамиков Bose.

[ + – ] Информационно-развлекательная система состоит из трех больших дисплеев Фото: autohome.com.cn

Под капотом расположен 2-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 234 л.с. Он работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Кроссовер имеет полный привод, который будет полезен на бездорожье.

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Начальная цена Roewe RX9 составит менее 200 000 юаней (29 200 долларов). Китайский кроссовер поступит в производство в начале марта.

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