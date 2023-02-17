Гелендваген превратили в брутальный пикап для сурового бездорожья (фото)

Mercedes-AMG G63 получил множество доработок, которые сделали его еще брутальнее. Теперь внедорожник может справиться с самыми трудными препятствиями.

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Ателье Pit26 Motorsport представило нестандартный пикап на базе Mercedes G-Class. Автомобиль окрасили в черный матовый цвет и подготовили для бездорожья. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Пикап будет предложен на базе Mercedes-AMG G63. Изменения включают грузовой отсек, кенгурятник, увеличение дорожного просвета и расширители колесных арок.

[ + – ] Дорожный просвет внедорожника увеличили почти на 229 мм Фото: Pit26 Motorsports

Шасси Гелендвагена удлинили на 508 мм, чтобы разместить грузовой отсек. Также для дополнительной прочности установлен силовой каркас, размещенный за кабиной.

[ + – ] Ателье Pit26 Motorsports предложит две версии пикапа Фото: Pit26 Motorsports

Стандартный дорожный просвет подняли почти на 229 мм. Помимо этого были заменены поперечные рычаги и установлены гоночные амортизаторы Bilstein.

Необычный пикап можно будет оснастить 20-дюймовыми коваными дисками Pit26 или 18-дюймовыми Innov8, обутыми в 38-дюймовые шины Toyo. Клиенты могут выбрать багажник на крышу в комплекте с фонарями, палаткой на крыше и электрическими боковыми подножками.

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Младший брат Гелендвагена: Mercedes-Benz готовит новый компактный внедорожник

Всего Pit26 Motorsport предложат две версии — G63-1000 "pre-runner" (ориентированная на суровое бездорожье) и G63 Lux (ориентированная на комфортную езду). Готовый автомобиль обойдется минимум в 385 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион Bring a Trailer выставили необычный кабриолет Mercedes-Benz G-Class 1995 года выпуска.