Гелендваген превратили в брутальный пикап для сурового бездорожья (фото)
Mercedes-AMG G63 получил множество доработок, которые сделали его еще брутальнее. Теперь внедорожник может справиться с самыми трудными препятствиями.
Ателье Pit26 Motorsport представило нестандартный пикап на базе Mercedes G-Class. Автомобиль окрасили в черный матовый цвет и подготовили для бездорожья. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.
Пикап будет предложен на базе Mercedes-AMG G63. Изменения включают грузовой отсек, кенгурятник, увеличение дорожного просвета и расширители колесных арок.
Шасси Гелендвагена удлинили на 508 мм, чтобы разместить грузовой отсек. Также для дополнительной прочности установлен силовой каркас, размещенный за кабиной.
Стандартный дорожный просвет подняли почти на 229 мм. Помимо этого были заменены поперечные рычаги и установлены гоночные амортизаторы Bilstein.
Необычный пикап можно будет оснастить 20-дюймовыми коваными дисками Pit26 или 18-дюймовыми Innov8, обутыми в 38-дюймовые шины Toyo. Клиенты могут выбрать багажник на крышу в комплекте с фонарями, палаткой на крыше и электрическими боковыми подножками.Важно
Всего Pit26 Motorsport предложат две версии — G63-1000 "pre-runner" (ориентированная на суровое бездорожье) и G63 Lux (ориентированная на комфортную езду). Готовый автомобиль обойдется минимум в 385 000 долларов.
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