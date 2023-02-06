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На продажу выставили уникальный Гелендваген в кузове кабриолет (фото)

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Фото: Bring a Trailer | Этот Mercedes-Benz Puch 230GE вдохновлен современным Гелендвагеном

Mercedes-Benz Puch 230GE имеет пробег всего 2300 км. Автомобиль напоминает современный Гелендваген, но построен на базе модели 1995 года.

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На аукцион Bring a Trailer выставили необычный кабриолет Mercedes-Benz G-Class 1995 года выпуска. Автомобиль получил множество доработок. Об этом рассказали на сайте аукционного дома.

Кабриолет Puch 230GE 1995 года (австрийский вариант Гелендвагена для армии) был импортирован из Германии в США в 2022 году. Перед этим авто сильно модифицировали.

Mercedes-Benz G-Class перекрасили в яркий красный цвет Hyazinthrot Metallic. Также на авто установили бампера, оптику и решетку радиатора от современного Гелендвагена.

Mercedes-Benz G-Class Fullscreen
Кабриолет покрасили в ярко-красный цвет
Фото: Bring a Trailer

Автомобиль имеет черный брезентовый мягкий верх. Сзади есть запасное колесо с черным чехлом.

Mercedes-Benz G-Class Fullscreen
К внедорожнику прилагается запасное колесо, которое закреплено на багажнике
Фото: Bring a Trailer

Дополняет дизайн большие 22-дюймовые колесные диски в стиле AMG с красными акцентами. Он обуты в шины Goodride Zuper Ace SA57 размером 305/45.

В интерьере установлены ковшеобразные сиденья, обитые темно-серой кожей с перфорированными вставками с ромбовидной строчкой. Приборную и дверные панели также изменили.

Mercedes-Benz G-Class Fullscreen
В автомобиле установлены новые ковшеобразные сиденья
Фото: Bring a Trailer

Внутри появились акустическая система Pioneer c USB портом и индивидуальные напольные коврики. Остальные детали оставили в заводском состоянии.

Mercedes-Benz G-Class Fullscreen
Весь интерьер автомобиля получил новую отделку
Фото: Bring a Trailer

Puch 230GE оснащается 2,3-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем, который работает в паре с четырехступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Также на авто установлена двухдиапазонная раздаточная коробка и блокируемый задний дифференциал.

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Автомобиль проехал всего 2300 км. Ставка за уникальный Гелендваген сейчас составляет 15 тысяч долларов.

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