На продажу выставили уникальный Гелендваген в кузове кабриолет (фото)
Mercedes-Benz Puch 230GE имеет пробег всего 2300 км. Автомобиль напоминает современный Гелендваген, но построен на базе модели 1995 года.
На аукцион Bring a Trailer выставили необычный кабриолет Mercedes-Benz G-Class 1995 года выпуска. Автомобиль получил множество доработок. Об этом рассказали на сайте аукционного дома.
Кабриолет Puch 230GE 1995 года (австрийский вариант Гелендвагена для армии) был импортирован из Германии в США в 2022 году. Перед этим авто сильно модифицировали.
Mercedes-Benz G-Class перекрасили в яркий красный цвет Hyazinthrot Metallic. Также на авто установили бампера, оптику и решетку радиатора от современного Гелендвагена.
Автомобиль имеет черный брезентовый мягкий верх. Сзади есть запасное колесо с черным чехлом.
Дополняет дизайн большие 22-дюймовые колесные диски в стиле AMG с красными акцентами. Он обуты в шины Goodride Zuper Ace SA57 размером 305/45.
В интерьере установлены ковшеобразные сиденья, обитые темно-серой кожей с перфорированными вставками с ромбовидной строчкой. Приборную и дверные панели также изменили.
Внутри появились акустическая система Pioneer c USB портом и индивидуальные напольные коврики. Остальные детали оставили в заводском состоянии.
Puch 230GE оснащается 2,3-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем, который работает в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Также на авто установлена двухдиапазонная раздаточная коробка и блокируемый задний дифференциал.Важно
Автомобиль проехал всего 2300 км. Ставка за уникальный Гелендваген сейчас составляет 15 тысяч долларов.
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