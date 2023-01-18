Электрический Гелендваген впервые показал свой интерьер (фото)

Электрокар Mercedes-Benz EQG получит новые режимы езды и станет технологичнее версии с ДВС. Внешне новинка максимально приблизится к стандартному Гелендвагену.

Related video

Mercedes-Benz продолжает испытывать полностью электрический внедорожник EQG. Шпионы в этот раз смогли не только запечатлеть прототип в сине-черном камуфляже, но и его интерьер. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Электрический Гелендваген будет мало отличаться внешне от версии с ДВС. Интерьер также не сильно изменится, но отличия все же есть.

[ + – ] Mercedes-Benz EQG испытывают в необычном сине-черном камуфляже Фото: Motor1.com

Внутри установлен широкий цифровой дисплей от водительской стороны до центральной консоли. Под ним расположена группа элементов управления с круглыми вентиляционными отверстиями и кнопками посередине. Там можно увидеть новые функции, включая EQG Tank Turn, позволяющие внедорожнику разворачиваться на месте.

[ + – ] Интерьер новинки будет отличаться от стандартного Гелендвагена Фото: Motor1.com

Из интерьера исчезнут аналоговые часы и окружающие их кнопки. Вместо этого появится тонкая полоса с переключателями.

В тестовом прототипе заметили и скошенное рулевое колесо. Возможно, Mercedes-Benz тестирует заряженную версию нового внедорожника.

[ + – ] На тестовом прототипе установлено скошенное рулевое колесо Фото: Motor1.com

Кузов EQG будет отличаться от стандартного Гелендвагена. Например, решетка радиатора станет фальшивой, а бампера заменят на другие.

Важно

Новый бензиновый мотор и электрическая версия: раскрыты подробности Mercedes G-Class 2023

Mercedes-Benz планирует представить серийный EQG в конце 2023 года. Электрический внедорожник поступит в продажу в начале 2024 года.

Ранее Фокус писал, что Mercedes-Benz представил семиместную версию кроссовера GLC.