Електричний Гелендваген вперше показав свій інтер'єр (фото)

Електрокар Mercedes-Benz EQG отримає нові режими їзди і стане технологічнішим за версію з ДВЗ. Зовні новинка максимально наблизиться до стандартного Гелендвагену.

Related video

Mercedes-Benz продовжує повністю випробовувати електричний позашляховик EQG. Шпигуни цього разу змогли не лише відобразити прототип у синьо-чорному камуфляжі, а й його інтер'єр. Про це розповіли на сайті Motor1.

Електричний Гелендваген мало відрізнятиметься зовні від версії з ДВЗ. Інтер'єр також не сильно зміниться, але відмінності все ж таки є.

[ + – ] Mercedes-Benz EQG відчувають у незвичайному синьо-чорному камуфляжі Фото: Motor1.com

Всередині встановлений широкий цифровий дисплей від сторони водія до центральної консолі. Під ним розташована група елементів управління з круглими вентиляційними отворами та кнопками посередині. Там можна побачити нові функції, включаючи EQG Tank Turn, що дозволяють позашляховику розвертатися на місці.

[ + – ] Інтер'єр новинки відрізнятиметься від стандартного Гелендвагена Фото: Motor1.com

З інтер'єру зникнуть аналоговий годинник і навколишні кнопки. Натомість з'явиться тонка смуга з перемикачами.

У тестовому прототипі помітили і скошене кермо. Можливо, Mercedes-Benz тестує заряджену версію нового позашляховика.

[ + – ] На тестовому прототипі встановлено скошене кермо. Фото: Motor1.com

Кузов EQG відрізнятиметься від стандартного Гелендвагена. Наприклад, грати радіатора стануть фальшивими, а бампера замінять на інші.

Важливо

Новий бензиновий мотор та електрична версія: розкрито подробиці Mercedes G-Class 2023

Mercedes-Benz планує презентувати серійний EQG наприкінці 2023 року. Електричний позашляховик надійде у продаж на початку 2024 року.

Раніше Фокус писав, що Mercedes-Benz представив семимісцеву версію кросовера GLC.