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Авто

Електричний Гелендваген вперше показав свій інтер'єр (фото)

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Фото: Motor1.com | Mercedes-Benz EQG зовні буде схожий на версію з ДВС

Електрокар Mercedes-Benz EQG отримає нові режими їзди і стане технологічнішим за версію з ДВЗ. Зовні новинка максимально наблизиться до стандартного Гелендвагену.

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Mercedes-Benz продовжує повністю випробовувати електричний позашляховик EQG. Шпигуни цього разу змогли не лише відобразити прототип у синьо-чорному камуфляжі, а й його інтер'єр. Про це розповіли на сайті Motor1.

Електричний Гелендваген мало відрізнятиметься зовні від версії з ДВЗ. Інтер'єр також не сильно зміниться, але відмінності все ж таки є.

Mercedes-Benz EQG Fullscreen
Mercedes-Benz EQG відчувають у незвичайному синьо-чорному камуфляжі
Фото: Motor1.com

Всередині встановлений широкий цифровий дисплей від сторони водія до центральної консолі. Під ним розташована група елементів управління з круглими вентиляційними отворами та кнопками посередині. Там можна побачити нові функції, включаючи EQG Tank Turn, що дозволяють позашляховику розвертатися на місці.

Mercedes-Benz EQG Fullscreen
Інтер'єр новинки відрізнятиметься від стандартного Гелендвагена
Фото: Motor1.com

З інтер'єру зникнуть аналоговий годинник і навколишні кнопки. Натомість з'явиться тонка смуга з перемикачами.

У тестовому прототипі помітили і скошене кермо. Можливо, Mercedes-Benz тестує заряджену версію нового позашляховика.

Mercedes-Benz EQG Fullscreen
На тестовому прототипі встановлено скошене кермо.
Фото: Motor1.com

Кузов EQG відрізнятиметься від стандартного Гелендвагена. Наприклад, грати радіатора стануть фальшивими, а бампера замінять на інші.

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