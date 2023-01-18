Електричний Гелендваген вперше показав свій інтер'єр (фото)
Електрокар Mercedes-Benz EQG отримає нові режими їзди і стане технологічнішим за версію з ДВЗ. Зовні новинка максимально наблизиться до стандартного Гелендвагену.
Mercedes-Benz продовжує повністю випробовувати електричний позашляховик EQG. Шпигуни цього разу змогли не лише відобразити прототип у синьо-чорному камуфляжі, а й його інтер'єр. Про це розповіли на сайті Motor1.
Електричний Гелендваген мало відрізнятиметься зовні від версії з ДВЗ. Інтер'єр також не сильно зміниться, але відмінності все ж таки є.
Всередині встановлений широкий цифровий дисплей від сторони водія до центральної консолі. Під ним розташована група елементів управління з круглими вентиляційними отворами та кнопками посередині. Там можна побачити нові функції, включаючи EQG Tank Turn, що дозволяють позашляховику розвертатися на місці.
З інтер'єру зникнуть аналоговий годинник і навколишні кнопки. Натомість з'явиться тонка смуга з перемикачами.
У тестовому прототипі помітили і скошене кермо. Можливо, Mercedes-Benz тестує заряджену версію нового позашляховика.
Кузов EQG відрізнятиметься від стандартного Гелендвагена. Наприклад, грати радіатора стануть фальшивими, а бампера замінять на інші.Важливо
Mercedes-Benz планує презентувати серійний EQG наприкінці 2023 року. Електричний позашляховик надійде у продаж на початку 2024 року.
Раніше Фокус писав, що Mercedes-Benz представив семимісцеву версію кросовера GLC.