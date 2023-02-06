На продаж виставили унікальний "Гелендваген" у кузові кабріолет (фото)
Mercedes-Benz Puch 230GE має пробіг лише 2300 км. Автомобіль нагадує сучасний "Гелендваген", але збудований на базі моделі 1995 року.
На аукціон Bring a Trailer виставили незвичайний кабріолет Mercedes-Benz G-Class 1995 випуску. Автомобіль отримав багато доробок. Про це розповіли на сайті аукціонного дому.
Кабріолет Puch 230GE 1995 (австрійський варіант "Гелендвагена" для армії) був імпортований із Німеччини в США у 2022 році. Перед цим авто сильно модифікували.
Mercedes-Benz G-Class перефарбували в яскравий червоний колір Hyazinthrot Metallic. Також на авто встановили бампери, оптику та решітку радіатора від сучасного "Гелендвагена".
Автомобіль має чорний м'який брезентовий верх. Позаду є запасне колесо з чорним чохлом.
Доповнюють дизайн великі 22-дюймові колісні диски в стилі AMG із червоними акцентами. Він взутий у шини Goodride Zuper Ace SA57 розміром 305/45.
В інтер'єрі встановлені ковшеподібні сидіння, оббиті темно-сірою шкірою з перфорованими вставками з ромбовидною строчкою. Приладову та дверні панелі також змінили.
Усередині з'явилися акустична система Pioneer із USB портом та індивідуальні килимки для підлоги. Інші деталі залишили в заводському стані.
Puch 230GE оснастили 2,3-літровим рядним чотирициліндровим двигуном, який працює в парі з чотириступінчастою автоматичною коробкою передач. Також на авто встановлена дводіапазонна роздавальна коробка та задній диференціал, що блокується.Важливо
Автомобіль проїхав лише 2300 км. Ставка за унікальний "Гелендваген" зараз складає 15 тисяч доларів.
Раніше Фокус писав, що в Нікополі Дніпропетровської області на продаж виставили копію незвичайного Mercedes-Maybach G650 Landaulet.