На продаж виставили унікальний "Гелендваген" у кузові кабріолет (фото)

Mercedes-Benz Puch 230GE має пробіг лише 2300 км. Автомобіль нагадує сучасний "Гелендваген", але збудований на базі моделі 1995 року.

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На аукціон Bring a Trailer виставили незвичайний кабріолет Mercedes-Benz G-Class 1995 випуску. Автомобіль отримав багато доробок. Про це розповіли на сайті аукціонного дому.

Кабріолет Puch 230GE 1995 (австрійський варіант "Гелендвагена" для армії) був імпортований із Німеччини в США у 2022 році. Перед цим авто сильно модифікували.

Mercedes-Benz G-Class перефарбували в яскравий червоний колір Hyazinthrot Metallic. Також на авто встановили бампери, оптику та решітку радіатора від сучасного "Гелендвагена".

[ + – ] Кабріолет пофарбували у яскраво-червоний колір Фото: Bring a Trailer

Автомобіль має чорний м'який брезентовий верх. Позаду є запасне колесо з чорним чохлом.

[ + – ] До позашляховика додається запасне колесо, яке закріплене на багажнику Фото: Bring a Trailer

Доповнюють дизайн великі 22-дюймові колісні диски в стилі AMG із червоними акцентами. Він взутий у шини Goodride Zuper Ace SA57 розміром 305/45.

В інтер'єрі встановлені ковшеподібні сидіння, оббиті темно-сірою шкірою з перфорованими вставками з ромбовидною строчкою. Приладову та дверні панелі також змінили.

[ + – ] В автомобілі встановлені нові ковшеподібні сидіння Фото: Bring a Trailer

Усередині з'явилися акустична система Pioneer із USB портом та індивідуальні килимки для підлоги. Інші деталі залишили в заводському стані.

[ + – ] Увесь інтер'єр автомобіля отримав нове оздоблення Фото: Bring a Trailer

Puch 230GE оснастили 2,3-літровим рядним чотирициліндровим двигуном, який працює в парі з чотириступінчастою автоматичною коробкою передач. Також на авто встановлена ​​дводіапазонна роздавальна коробка та задній диференціал, що блокується.

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Автомобіль проїхав лише 2300 км. Ставка за унікальний "Гелендваген" зараз складає 15 тисяч доларів.

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