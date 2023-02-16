Младший брат Гелендвагена: Mercedes-Benz готовит новый компактный внедорожник

Компактный внедорожник Mercedes-Benz появится в 2026 году и возможно будет назван GLG. Модель предложат в бензиновых и электрических версиях.

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Mercedes-Benz начал разработку нового небольшого внедорожника. Его должны презентовать в 2026 году. Об этом стало известно немецкому изданию Handelsblatt.

Внедорожник Mercedes-Benz станет представителем нового семейства моделей, которые появятся вследствие реорганизации линейки бренда. Ожидается, что новую модель назовут GLG.

Авто позиционируют как младшего брата Mercedes G-Class. Внедорожник будет напоминать Гелендваген своим угловатым дизайном, но станет компактнее по размерам — около 4,5 м в длину. К тому же, он не будет рамным.

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Новый Mercedes GLG построят на современной модульной платформе MMA – как и модели CLA, GLA и GLB нового поколения. Наряду с бензиновыми версиями будет доступен и электромобиль с запасом хода не менее 500 км. Он получит 800-вольтную силовую установку, позволяющую быструю зарядку.

По данным источников Handelsblatt, ярым сторонником новой модели является CEO Mercedes-Benz Ола Каллениус. Он считает, что хотя Mercedes G-Class и является очень успешным, он нуждается в более компактном аналоге.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes презентовал электрический Sprinter. Он предложен в нескольких версиях разной длины.

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