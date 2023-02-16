Молодший брат "Гелендвагена": Mercedes-Benz готує новий компактний позашляховик

Компактний позашляховик Mercedes-Benz з'явиться у 2026 році та, можливо, буде названий GLG. Модель запропонують у бензиновій та електричній версіях.

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Mercedes-Benz розпочав розробку нового невеликого позашляховика. Його мають презентувати у 2026 році. Про це стало відомо німецькому виданню Handelsblatt.

Позашляховик Mercedes-Benz стане представником нової родини моделей, які з'являться внаслідок реорганізації лінійки бренду. Очікується, що нову модель назвуть GLG.

Автомобіль позиціонують як молодшого брата Mercedes G-Class. Позашляховик нагадуватиме "Гелендваген" своїм незграбним дизайном, але стане компактнішим за розмірами — близько 4,5 м завдовжки. До того ж він не буде рамним.

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Новий Mercedes GLG збудують на сучасній модульній платформі MMA, як і моделі CLA, GLA та GLB нового покоління. Поряд із бензиновими версіями буде доступний і електромобіль із запасом ходу не менш ніж 500 км. Він отримає 800-вольтну силову установку, що дає можливість швидкої зарядки.

За даними джерел Handelsblatt, затятим прихильником нової моделі є CEO Mercedes-Benz Ола Калленіус. Він вважає, що хоча Mercedes G-Class і є дуже успішним, він потребує компактнішого аналога.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes презентував електричний Sprinter. Він запропонований у кількох версіях різної довжини.

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