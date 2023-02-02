Mercedes-Benz радикально скоротить свою лінійку: які моделі знімуть із виробництва

Mercedes-Benz відмовиться від непопулярних авто і зменшить кількість моделей з 33 до 14. Незабаром припинять випуск купе, кабріолетів, універсалів і навіть кросоверів.

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Лінійку Mercedes-Benz чекають великі зміни. Найближчими роками німецький автовиробник відмовиться від кількох моделей. Про це стало відомо американському виданню Car and Driver.

Минулої весни Mercedes-Benz анонсували масштабну реорганізацію всього модельного ряду. Тоді заявили, що компанія відмовиться від доступніших своїх моделей — таких, як A-Class і B-Class. Замість них планують створити більше розкішних та ексклюзивних Mercedes.

[ + – ] Нове покоління Mercedes-Benz CLS не планується Фото: Mercedes-Benz

Тепер з'ясувалося, що реорганізація торкнеться і деяких дорогих Mercedes-Benz, які не мають попиту. З 33 моделей та кузовних версій у лінійці бренду залишиться лише 14.

Зокрема, вирішено відмовитися від купе та кабріолетів Mercedes C-Class та E-Class — у 2024 році їх замінить одна модель CLE. Наступного року припинять випускати й седан-купе Mercedes-Benz CLS, а через рік знімуть з виробництва Mercedes-AMG GT 4door.

[ + – ] Майбутнє Mercedes GLE Coupe також під питанням Фото: Mercedes-Benz

Універсали Mercedes-Benz також втрачають популярність, тому у 2028 році відмовляться від C-Class Estate, а у 2030 — від E-Class Estate. Разом з тим спортивний універсал Mercedes CLA Shooting Brake поки залишиться, і у 2025 році навіть презентують його нове покоління.

Популярних кросоверів також поменшає. Керівництво концерну розглядає можливість відмови від Mercedes GLC Coupe та GLE Coupe.

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Водночас анонсовано кілька абсолютно нових моделей. У 2026 році представлять електричний позашляховик Mercedes GLG, а також заплановані кабріолет Mercedes-Maybach SL та пікап Гелендваген. Також з'являться нові спортивні моделі від AMG та електрокари із запасом ходу до 800 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Mazda може припинити випуск своєї найпопулярнішої моделі.

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