Жертви оптимізації: Mercedes-Benz відмовиться від двох найдешевших моделей

Mercedes-Benz робить ставку на більш дорогі та розкішні автомобілі, а тому скоротить кількість доступних моделей. Mercedes-Benz A-Class і B-Class припинять випускати, адже вони програють конкуренцію кросоверам.

Хетчбек Mercedes-Benz A-Class і мінівен B-Class знімуть із виробництва до 2025 року. Німецький концерн почав оптимізацію модельного ряду та відмовляється від своїх найдоступніших моделей. Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt, посилаючись на джерела в Mercedes-Benz.

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[ + – ] Хетчбек Mercedes-Benz A-Class припинять випускати, а седан залишиться для Китаю Фото: Mercedes-Benz

Саме до 2025 року триватиме життєвий цикл нинішнього покоління хетчбека Mercedes-Benz A-Class і мінівена B-Class. Моделі ще пройдуть фейсліфтинг, проте наступні їхні генерації не розроблятимуть.

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Примітно, що седан Mercedes-Benz A-Class залишиться в лінійці, але продаватиметься лише в Китаї. Також заявлено, що з'явиться й нове покоління чотиридверного купе Mercedes-Benz CLA, побудоване на платформі A-Class.

Раніше керівники Mercedes-Benz презентували нову стратегію бренду, в якій акцент робиться на більш дорогі та розкішні моделі. Вона передбачає скорочення кількості доступніших Mercedes-Benz.

[ + – ] Мінівени на кшталт Mercedes-Benz B-Class зараз не дуже популярні Фото: Mercedes-Benz

Вибір упав на Mercedes-Benz A-Class і B-Class через малий попит на них. Останнім часом хетчбеки та мінівени купують все менше, і вони програють конкуренцію кросоверам. Саме на кросовери GLA та GLB, а також їхні електричні версії EQA та EQB у Mercedes-Benz і зроблять ставку.

Раніше Фокус повідомляв, що найновіший електромобіль Mercedes-Benz Vision EQXX встановив рекорд пробігу на одній зарядці.