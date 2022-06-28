Жертвы оптимизации: Mercedes-Benz откажется от двух самых дешевых моделей

Mercedes-Benz делает ставку на более дорогие и роскошные автомобили, а потому сократит количество доступных моделей. Mercedes-Benz A-Class и B-Class прекратят выпускать, ведь они проигрывают конкуренцию кроссоверам.

Хэтчбек Mercedes-Benz A-Class и минивэн B-Class снимут с производства до 2025 года. Немецкий концерн начал оптимизацию модельного ряда и отказывается от своих самых доступных моделей. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на источники в Mercedes-Benz.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Хэтчбек Mercedes-Benz A-Class прекратят выпускать, а седан останется для Китая Фото: Mercedes-Benz

Именно до 2025 года продлится жизненный цикл нынешнего поколения хэтчбека Mercedes-Benz A-Class и минивэна B-Class. Модели еще пройдут фейслифтинг, однако следующие их генерации разрабатывать не будут.

Важно

Hyundai снимает с производства свою самую странную модель

Примечательно, что седан Mercedes-Benz A-Class останется в линейке, но будет продаваться только в Китае. Также заявлено, что появится и новое поколение четырехдверного купе Mercedes-Benz CLA, которое построено на платформе A-Class.

Ранее руководители Mercedes-Benz презентовали новую стратегию бренда, в которой упор делается на более дорогие и роскошные модели. Она подразумевает сокращение количества более доступных Mercedes-Benz.

[ + – ] Минивэны вроде Mercedes-Benz B-Class сейчас не очень популярны Фото: Mercedes-Benz

Выбор пал на Mercedes-Benz A-Class и B-Class из-за малого спроса на них. В последнее время хэтчбеки и минивэны покупают все меньше и они проигрывают конкуренцию кроссоверам. Именно на кроссоверы GLA и GLB, а также их электрические версии EQA и EQB в Mercedes-Benz и сделают ставку.

Ранее Фокус сообщал, что новейший электромобиль Mercedes-Benz Vision EQXX установил рекорд пробега на одной зарядке.