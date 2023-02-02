Mercedes-Benz радикально сократит свою линейку: какие модели снимут с производства

Mercedes-Benz откажется от непопулярных авто и уменьшит количество моделей с 33 до 14. В скором времени прекратят выпуск ряда купе, кабриолетов, универсалов и даже кроссоверов.

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Линейку Mercedes-Benz ждут большие перемены. В ближайшие годы немецкий автопроизводитель откажется от нескольких моделей. Об этом стало известно американскому изданию Car and Driver.

Прошлой весной Mercedes-Benz анонсировали масштабную реорганизацию всего модельного ряда. Тогда было заявлено, что компания откажется от более доступных своих моделей – таких, как A-Class и B-Class. Вместо них планируют создать больше роскошных и эксклюзивных Mercedes.

[ + – ] Новое поколение Mercedes-Benz CLS не планируется Фото: Mercedes-Benz

Теперь же выяснилось, что реорганизация затронет и некоторые дорогие Mercedes-Benz, которые не пользуются спросом. Из 33 моделей и кузовных версий в линейке бренда останется только 14.

В частности, было решето отказаться от купе и кабриолетов Mercedes C-Class и E-Class – в 2024 году их заменит одна модель CLE. В следующем году прекратят выпускать и седан-купе Mercedes-Benz CLS, а годом позже снимут с производства Mercedes-AMG GT 4door.

[ + – ] Будущее Mercedes GLE Coupe также под вопросом Фото: Mercedes-Benz

Универсалы Mercedes-Benz также теряют в популярности, поэтому в 2028 году откажутся от C-Class Estate, а в 2030 – от E-Class Estate. Вместе с тем, спортивный универсал Mercedes CLA Shooting Brake пока останется и в 2025 году даже презентуют новое его поколение.

Популярных кроссоверов также станет меньше. Руководство концерна рассматривает возможность отказа от Mercedes GLC Coupe и GLE Coupe.

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Вместе с тем, анонсированы несколько абсолютно новых моделей. В 2026 году представят электрический внедорожник Mercedes GLG, а еще запланированы кабриолет Mercedes-Maybach SL и пикап Гелендваген. Также появятся новые спортивные модели от AMG и электрокары с запасом хода до 800 км.

Ранее Фокус сообщал, что Mazda может прекратить выпуск своей самой популярной модели.

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