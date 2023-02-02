Назад в СССР: производство авто в РФ обвалилось до уровня времен брежневского застоя

Объемы производства авто в РФ за 2022 год упали до уровня 50-летней давности. Большинство автозаводов прекратили свою работу и закрылись.

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За 2022 год в России выпустили около 450 тысяч новых легковых автомобилей. Это сразу на 67% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщают The Moscow Times со ссылкой на данные Росстата.

Это худший показатель российского автопрома за последние полвека. Подобные объемы производства были еще в РСФСР в эпоху "застоя" при Леониде Брежневе — пока "АвтоВАЗ" не вышел на проектную мощность.

[ + – ] Большинство автозаводов в РФ прекратили работу Фото: BMW

Причины обвала понятны — после введения санкций против РФ ведущие мировые автоконцерны покинули Россию и большинство заводов остановилось. Из 60 брендов на рынке остались только 14, причем 11 из них — китайские, а 3 — местные, российские.

В 2022 году останавливались все автозаводы в РФ, и большинство из них так и не возобновили работу. В Калуге уже не выпускают Citroen, Opel, Peugeot, Mitsubishi и Volkswagen, во Владивостоке — Mazda, в Татарстане — Fod. В Подмосковье закрылся завод Mercedes-Benz, а в Санкт-Петербурге — предприятия Hyundai-Kia, Nissan и Toyota.

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Отмечается, что под конец в Москве на бывшем предприятии Renault начали собирать китайские кроссоверы JAC под маркой "Москвич", а в Калининграде вместо BMW, Kia и Hyundai стартовал выпуск авто марки Kaiyi. Однако объемы их производства малы и общую статистику они не слишком улучшили.

Лидером отрасли остается "АвтоВАЗ". В 2022 году он выпустил 188,6 тыс. машин против 304 тыс. годом ранее. Из-за отсутствия комплектующих прекращена сборка Lada Vesta и Largus, снят с производства кроссовер Lada XRay, а другие модели начали выпускать без ABS и подушки безопасности. На предприятии острый дефицит комплектующих для сборки.

Под конец года автопром РФ продемонстрировал рост, но все равно он остается лидером по темпам обвала среди всех отраслей российской промышленности. Более четверти (27,1%) работников автосборочных предприятий пребывают в вынужденных отпусках, а 8,4% — работают неполный день.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ вернули в производство устаревший 60-летний двигатель.

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